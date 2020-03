Bezdomovec postrčil muže, který mu rozkopl xylofon, vinu na jeho smrti odmítá

Incident se stal předloni první červnový den po poledni před budovou knihovny na Masarykově třídě v Orlové-Lutyni, kde Šeri hrál na xylofon a čekal, až mu kolemjdoucí dají nějakou minci.

„Vydělával jsem si tak,“ poznamenal Šeri u soudu.

Podle státního zástupce 76letý muž nejprve Šerimu hudební nástroj rozkopl a šel dál po ulici. Šeri ho okamžitě následoval.

„Pak obžalovaný strčil muže do zad. Muž ztratil rovnováhu, při pádu se přetočil a zátylkem hlavy dopadl na dlažbu,“ popsal žalobce.

Muž při pádu utrpěl vážná poranění hlavy s krvácením do mozku a otokem toho životně důležitého orgánu. Nakonec v ostravské fakultní nemocnici pět dnů po činu zemřel.

Šerimu nyní za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti a výtržnictví hrozí vězení na pět až deset let.

Před soudem obžalovaný řekl, že ho moc mrzí, co se stalo. „Nic takového jsem neměl v úmyslu udělat, nějak muže poškodit. Jen jsem ho postrčil, aby mi řekl, proč mi do xylofonu kopl,“ líčil bezdomovec.

Byl jsem vytřeštěný, tvrdí obžalovaný

Do kontaktu s poškozeným se dostal už několik dnů předtím. „Hrál jsem na xylofon a on přišel a začal mi nadávat. Říkal, že jsem špinavý a nemám tam co dělat. Byl takový mrzutý, jinak mi lidé dávali peníze,“ tvrdil obžalovaný.

Ukázka xylofonu.

V osudný okamžik seniora neviděl přicházet, protože byl zabraný do hraní. „Najednou se mi xylofon rozletěl a vidím, jak ten muž pokračuje dál. Tak jsem vstal a šel za ním, aby mi to vysvětlil,“ zopakoval.

Poté ho strčil do ramene, ale prý nijak silně. „Ještě ušel dva kroky a když se začal otáčet, tak nejspíše zakopl a spadl blbě na hlavu,“ konstatoval.



K místu se začali sbíhat lidé. „Byl jsem vytřeštěný z toho, co se stalo, nečekal jsem, že upadne. A když ho nějaký muž dal do stabilizované polohy, tak bylo vidět, že trochu krvácí z hlavy a má ji odřenou.“

Měl zůstat v tuzemsku, ale na rok odjel do Itálie

Šeri, který nejčastěji přespával v lese, se později od policistů dozvěděl, že muž zemřel a čekal, co se bude dít. Jenže zatknout ho museli až v italském Bolzanu. „Když se dlouho nic nedělo, tak jsem odjel za kamarády do Itálie, abych jim řekl, co se stalo,“ vysvětlil v soudní síni.

V Itálii pobýval už v minulosti, dokonce se tam léčil ze závislosti na heroinu. Nyní ale podle svého vyjádření drogy neužívá, jen se občas napije alkoholu.

Když se ho soudce ptal, jak dlouho se v Itálii zdržel, když věděl, že ho policisté vyzvali, aby nikam neodjížděl, tak poznamenal: „Mně všechno trochu dlouho trvá.“ Když ho zatýkali, uvedl, že v zahraničí strávil asi rok.

Termín rozsudku zatím není znám, vyslechnuti budou svědci incidentu a znalci. Obhájkyně Šeriho už nyní poznamenala, že bude nejspíše žádat zproštění, protože podle nových zjištění nedošlo k pádu muže a jeho úmrtí v souvislosti s počínáním bezdomovce.