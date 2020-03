Recidivistku soudí za vražedný útok na třetího partnera, se štěstím přežil

Bylo by to až dojemné setkání. Žena se omlouvala a muž se slzami v očích říkal, že jí odpouští. Jenže stalo se tak v pondělí v jednací síni Krajského soudu, kde se projednávalo provinění 63leté Marie Scholtýskové. Ta loni 30. srpna málem zavraždila svého přítele, za což jí hrozí 15 až 20 let vězení, případně ještě vyšší mimořádný trest.

Incident se stal v domě ve Výhradní ulici v ostravské části Kunčičky. Alkoholem notně posilněná Scholtýsková po vzájemné hádce napadla svého přítele a nožem s čepelí dlouhou 13 centimetrů ho třikrát bodla do hrudníku a jednou do zad. Jen náhodou nezasáhla plíce, srdce nebo tepny. Přesto byla nutná okamžitá operace, při které lékaři ostravské fakultní nemocnice muže zachránili.

„Obžalovaná byla za stejný trestný čin odsouzená už dvakrát,“ sdělil státní zástupce Josef Šuhaj. Poprvé to bylo v roce 1991, kdy za pokus vraždy bývalého manžela dostala osm let vězení. Odseděla si šest let.

Partnera zavraždila kvůli přílišnému nepořádku

Podruhé v roce 2004, kdy svého druha kvůli přílišnému nepořádku usmrtila, a to v den, kdy dostala propustku z psychiatrické léčebny. Soud vynesl rozsudek patnáct let a z vězení vyšla loni v únoru. „Mám málo serotoninu, takže jsem taková smutná,“ povzdychla si žena, která žije ze starobního důchodu a má za sebou i protialkoholní léčení.

Měsíc po opuštění vězení potkala muže, se kterým se začali navštěvovat a částečně spolu žít. „Nevím, proč jsem to udělala, protože on byl jediný, kdo mi po vězení pomáhal. Kdybych byla střízlivá, určitě by se to nestalo,“ litovala žena.

K samotnému činu však odmítla vypovídat, jen opětovně poznamenala, že je jí to líto. „Byla bych ráda, kdy by se všechno vrátilo do dne, kdy bylo všechno v pořádku,“ konstatovala.

Napadený: Já už radši žádnou ženskou nechci

Vypovídat odmítl i napadený muž. Prý ženu stále považuje za blízkou osobu, takže by jí nechtěl uškodit. Sám život na mřížemi poznal dobře, za loupež dostal osm let vězení, na svobodu vyšel v roce 2010.

„Jen řeknu, že spíše než do vězení by ji soud měl poslat na vyšetření k psychiatrovi. Žili jsme v souladu, pomáhal jsem jí zařídit ledničku i pračku a najednou takový zkrat. Vůbec to nechápu, vůbec nevím, proč to udělala,“ řekl soudu.

Žena ho požádala o odpuštění. „Ale jo, Maruš, odpouštím ti všechno,“ konstatoval muž a k soudnímu senátu pak prohodil: „Já už radši žádnou ženskou nechci.“

K případu ještě budou vypovídat znalci a další svědci, termín vyhlášení rozsudku zatím není znám.