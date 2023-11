K prostituci nutila i šestnáctiletou. Kuplířka z Těšínska dostala osm let

10:32

Krajský soud v Ostravě uzavřel případ žalovaného kuplířství, ze kterého byla viněna čtyřiašedesátiletá Alena Czakóová z Třince. Ženu soud poslal do vězení na osm let. Podle žalobce dlouhodobě organizovala prostituci pro nejméně devět žen či dívek, přičemž jedné bylo jen 16 let.