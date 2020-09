Tři výpady nožem nejsou nahodilé, řekl soud. Za pobodání vyměřil sedm let

Hodný, slušný a starostlivý člověk. Tak hodnotí Jána Bakalára jeho známí a příbuzní. Ale jen do okamžiku, než se napije alkoholu a někdo ho naštve. To pak hází půllitrem, střílí z plynové pistole nebo jako v posledním případě vezme nůž a bodá.

Zatímco v minulosti ze svého nezákonného počínání vždy vyvázl s podmínkou, nyní už padl nepodmíněný trest. K sedmiletému vězení mu soud navíc uložil zaplatit zdravotní pojišťovně náklady na léčení napadeného ve výši takřka sto tisíc korun.

Obhajoba žádala, aby soud zvážil mimořádné snížení trestu pod sazbu pět až dvanáct let. Argumentovala tím, že Bakalár jinak žije poctivým životem, spolehlivě pracoval, v kolektivu byl oblíbený. Poukazovala i na to, že se k činu přiznal a lituje ho s tím, že napadený je jeho kamarád.

Pivo prokládali rumem

Soud však mimořádné snížení trestu odmítl. „Zabývali jsme se tím, ale tři výpady nožem nejsou nahodilé, navíc už byl obžalovaný dříve trestán pro takřka totožnou činnost,“ vysvětlil soudce s tím, že muži muselo být jasné, že může způsobit minimálně závažná zranění.

Verdikt není pravomocný, obhájce i žalobce si ponechali lhůtu pro případné odvolání.



Konflikt se odehrál loni v sobotu 14. prosince v bytě domu na náměstí Míru v Rýmařově, kde poškozený slavil narozeniny. Dorazil i jeho kamarád Bakalár, který přinesl piva, a společně pak popíjeli až do večera, přičemž pivo prokládali rumem.

Když pak muž Bakalárovi okolo deváté hodiny večer řekl, aby z bytu odešel, Bakalár se na něj obořil, že mu přinesl alkohol a že je oslavenec nevděčník. Spor pak pokračoval, Bakalár si podle obžaloby došel do kuchyně pro nůž a svého známého bodl dvakrát do hrudi a jednou do břicha.

Hodně divoké mládí

Díky sebeobraně napadeného a silné opilosti útočníka nebyly rány příliš hluboké. Přesto zraněný skončil v nemocnici, kde se musel podrobit operaci.

Bakalár si prý samotný útok nepamatuje, protože údajně předtím upadl na nábytek a praštil se do hlavy. „Pak jsem asi ztratil těžiště těla, neměl jsem vůbec rovnováhu. A byl jsem opilý. Jinak si to neumím vysvětlit, na svůj čin jsem nenašel odpověď,“ líčil soudu muž, který takřka čtyřicet let pracoval jako obsluha plynového topení a stal se vedoucím směny.

Současně však měl hodně neklidné mládí, protože ze 70. a 80. let pochází jeho sedm trestních záznamů, ponejvíce za výtržnosti. „To než jsem se oženil a opustil tehdejší partu,“ vysvětloval.