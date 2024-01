Potíže při odvolání. Jeden skončil nečekaně ve vězení, další bez dokladů

Dvě sochy zmizely z městských parků v Karviné v květnu 2022. Jedna z bronzových plastik nazvaná Pramen života dokonce byla symbolem tamních Lázní Darkov. Ceněná díla skončila v kovošrotu na Prostějovsku, kde byla zcela zničena.

V líčení na Okresním soudu v Karviné dostali obžalovaní tresty od dvou do čtyř let vězení, jen majitel sběrny odešel s podmínkou. I on se však odvolal. Obhajoba nyní předložila znalecký posudek, který údajně dokazuje nižší hodnotu ukradených dvou děl než žalované zhruba tři miliony korun. Tím by se podařilo trestný čin dostat do mírnější sazby, tedy i k mnohem nižším trestům.

Jenže jednání skončilo velmi záhy. „Bohužel až těsně před zahájením jsme se dozvěděli, že jeden z odsouzených je nyní ve vězení, takže jeho osobní účast nebyla možná,“ vysvětlil mluvčí krajského soudu Igor Krajdl. Ani obhájce podle vlastních slov netušil, že jeho mandant dlí za mřížemi.

Také s dalším z mužů, který se odvolali, nebylo snadné pořízení. Občanský průkaz ztratil, další doklady neměl. Vzpomněl si pak, že je trestně stíhaný i na Okresním soudu v Ostravě.

Když ho soudce upozornil, že podle jeho záznamů má problémy se zákonem i u soudů v Opavě a ve Frýdku-Místku, jen poznamenal: „O tom nic nevím.“ Soud nakonec jednání odročil na únor, zřejmě bude předvolán i znalec obžaloby, aby se vyjádřil k novému posudku.

Záběr ze sběrny, kde likvidovali ukradené karvinské sochy