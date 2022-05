Činžák po výbuchu varny opravují už přes rok, hlavní obžalovaný mlčí

Obžalovaní jsou 38letý Karel Janáč, který varnu sestavil a drogu vařil, a o jedenáct let starší Pavel Holaň, jenž poskytl byt a při výrobě pervitinu pomáhal. Zatímco Holaňovi státní zástupkyně navrhuje za nedovolenou výrobu drog trest od čtyř do pěti let vězení, Janáčovi hrozí za nedovolenou výrobu a obecné ohrožení patnáct až šestnáct let za mřížemi.

Loni 24. února byl Janáč při vaření pervitinu v bytě domu na Provaznické ulici unavený, když sám předtím drogu užil. Chvíli před třetí hodinou v noci manipuloval blízko puštěného hořáku s kanystrem, který obsahoval toluen a hydroxid sodný. Vlivem horka se plastový kanystr při protřepávání protrhl a látky explodovaly. Prostory následně zachvátil požár.

Holaň v soudní síni řekl, že byli oba unavení, protože předtím Janáče stěhovali od přítelkyně. Pak kamarádovi pomáhal vylupovat tablety léků nutných pro vaření pervitinu.

„Nakonec jsem usnul v obýváku u televize. Probudila mě obrovská rána. Karel klečel a prosil, ať ho uhasím, jak po výbuchu hořel. Oblečení už měl úplně pryč. Pak jsme začali po kbelících hasit, ale Karel najednou řekl, že se nenechá zavřít a utekl,“ líčil Holaň chvíli po explozi.

Jak dále vypověděl, pak vyběhl na chodbu, kde na něj jedna ze sousedek křičela, co se stalo.

„Samozřejmě jsem nepřiznal, že nám explodovala varna. Řekl jsem, ať hned zavolá hasiče, protože bouchla karma,“ dodal Holáň. Výpověď zakončil, tím, že jakmile přijeli hasiči, tak vyskočil z balkonu a také utekl. Policisté později oba dopadli, přičemž silně popálený Janáč skončil v nemocnici.

Nájemníci se vrátí asi na podzim

Jednání se zúčastnila i předsedkyně bytového družstva Dagmar Žurková. „Probudilo mě zatřesení. Nejdříve jsem si říkala, že to asi bylo nějaké zemětřesení nebo venku explodovalo auto. Ale když jsem vyšla na chodbu, bylo jasné, že v domě něco explodovalo,“ vypověděla.

Následovala evakuace všech obyvatel domu, což bylo přes třicet lidí, do mrazivé noci a pak do evakuačního autobusu. Dům i po roce a čtvrt zůstává neobyvatelný a rekonstruuje se.

„Snad se na podzim nastěhujeme. Bydlíme různě po známých a příbuzných, náhradní bydlení poskytl i městský obvod. Už se ale těšíme domů, naštěstí nikdo nepřišel o život,“ uvedla předsedkyně bytového družstva, které po obžalovaných žádá patnáct milionů korun. Další škodu nárokují majitelé automobilů, které poničily sutiny domu.

Soud rozhodne, zda šlo o úmyslné ohrožení

O velkém štěstí hovořila i státní zástupkyně Lenka Břesková a poukázala na statické narušení stavby. Rovněž odmítla dohodu o vině a trestu, protože Janáčův obhájce nesouhlasí se žalovaným úmyslným obecným ohrožením.

„Obžalovaný už v minulosti vyráběl drogu takzvanou českou cestou, tedy z léků s obsahem účinných látek, proto mu muselo být zřejmé, jaké nebezpečí hrozí. Dohoda nepřichází v úvahu,“ uvedla státní zástupkyně. „Podle našeho přesvědčení jde o neúmyslné obecné ohrožení a navrhovaný trest je proto neakceptovatelný,“ reagoval obhájce.

Janáč odmítl vypovídat, kdežto Holaň vinu přiznal. „Je mi líto, co jsem způsobil, nepočítal jsem s tím, že se něco takového může stát,“ konstatoval.

Holaň je nyní ve vězení za neplacení výživného, Janáč skončil ve vazbě. Přitěžuje mu i to, že za vaření drogy byl už trestaný, naposledy z vězení po čtyřletém trestu vyšel v roce 2018. Nyní žil u přítelkyně, neměl žádnou práci, také nebyl hlášený na úřadu práce a nepobíral žádné sociální dávky. Když se ho soudce ptal, z čeho tedy žil, tak odmítl odpovědět. Připustil jen, že hlášený byl na adrese obvodního úřadu kvůli dluhům.

