Nechal mě žít jako zvíře, hájí se muž souzený za pokus o vraždu syna

Podle spisu otec svého syna bodl dvakrát do hrudníku, jednou do spodní části břicha a do zad. Těžce zraněný muž po útoku ještě vyběhl ven z domu a přivolal si pomoc.

Záchranáři ho letecky přepravili do ostravské fakultní nemocnice. Tam mu život zachránila náročná operace, lékaři mu ale museli odebrat zasaženou ledvinu.

„Je mi strašně líto, jak to dopadlo pro něj i pro mě, že přišel o ledvinu,“ konstatoval obžalovaný, kterému za pokus o vraždu hrozí deset až osmnáct let vězení.

Akutní reakce na stres

Nejspíše však dostane trest nižší, protože prohlásil svou vinu. „Rovněž jednal v afektu z předchozí komunikace, pod vlivem poruchy adaptace a akutní reakce na stres. Proto měla být snížena jeho schopnost ovládat své jednání až o padesát procent,“ sdělila státní zástupkyně, která pro obžalovaného navrhuje pět a půl roku vězení.

Při své výpovědi muž uvedl, že vše začalo asi před deseti roky tím, že svému synovi daroval rodinný dům v Bystřici, který zdělil po své matce a žil v něm.

„Syn měl peníze na rekonstrukci, tak jsem si říkal, že si dům do hrobu nevezmu, tak jsme sepsali darovací smlouvu. Ještě jsme společně provozovali obchůdek, který jsem tam dříve měl. Myslel jsem si, že budu žít v přízemí a syn nahoře,“ vypověděl muž. Jenže ve smlouvě je údajně uvedeno, že jeho zůstávají jen obývák s kuchyní, což prý byla jedna místnost.

Soužití se podle obžalovaného zhoršovalo, neshod přibývalo a brzy začaly schválnosti. „Syn vyvěšoval plakáty, ať vyklidím místnosti, které mi nepatří, v poslední fázi mi chtěl do kuchyně nastěhovat všechny mé věci. Neměl jsem ani teplou vodu. Stěžoval jsem si, psal soudu i policii, ale nikdo mi nepomohl. Na jednání na magistrátu už nedošlo. Příbuzní říkali, že se do nás nebudou plést, ať si to vyřešíme mezi sebou,“ líčil u soudu obžalovaný. Zmínil i to, že na něj syn opakovaně útočil.

„Nechal mě žít jako zvíře“

Poslední rok byl podle obžalovaného nejhorší. „Začal jsem se ho (syna) bát, zamykal jsem se, úplně jsem se třásl. Radši jsem vždy přijížděl dříve, abych se s ním nemusel potkat, když přijel z práce. Od vlastního syna jsem se dočkal toho nejhoršího příkoří, nechal mě tam žít jako zvíře,“ konstatoval Lubomír Ž.

Zmocněnec napadeného syna se obžalovaného ptal, jestli někdy bil svou bývalou manželku i syna a jestli vyhrožoval, že „barák vyhodí do vzduchu“. Obžalovaný přiznal, že v době rozvodu manželku uhodil a když byl syn malý, tak jeho také. „Ale to byla jiná doba, to se rákoska normálně používala,“ poukázal. Na vyhrožování si údajně nevzpomíná.

K samotnému činu se obžalovaný nevyjadřoval, protože už svou vinu přiznal. Vyslechnuti ještě budou někteří svědci, rozsudek má zaznít ještě tento týden.