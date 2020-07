Moravskoslezský kraj stárne, seniorů je za třicet let dvojnásobek

V roce 1991 byl průměrný obyvatel Moravskoslezského kraje pětatřicátník. Teď je mu necelých třiačtyřicet. Kraj se tím řadí k těm populačně starším. Sílí podíl seniorů, na sto dětí do 14 let jich připadá 131.



„Průměrný věk obyvatel kraje mezi roky 1991 a 2019 vzrostl o 7,7 roku na hodnotu 42,9 roku. Za tuto dobu ubylo v kraji 91,5 tisíce obyvatel ve věku 0 až 14 let. Lidí ve věku 65 a více let přibylo o více než 100 tisíc,“ uvedl v hodnocení věkové struktury obyvatel kraje Jan Halva z krajské správy Českého statistického úřadu.

Nejvíce se mění počty seniorů a dětí do 14 let. Dětí bylo v roce 1991 v populaci kraje 21,5 procenta, nyní tvoří 15,3 procenta. Naopak podíl seniorů vzrostl z 11 na 20,1 procenta.

Oproti ostatním krajům má severní Morava a Slezsko nadprůměrné zastoupení lidí v produktivním věku. I to ale klesá. „Od roku 1991 počet obyvatel v této věkové skupině poklesl o 89,4 tisíce a především podíl této skupiny na celkovém obyvatelstvu klesl z 67,5 procenta na 64,6 procenta,“ vyčíslil Halva.

I díky tomu má kraj po Praze druhý nejnižší index ekonomického zatížení, tedy množství obyvatel v neproduktivním věku na sto lidí ve věku produktivním. Na stovku lidí v produktivním věku připadá 54,7 desetin seniorů a dětí. Je to o sedm více než v roce 1991.

Nejstarší jsou lidé na Karvinsku, nejmladší na Novojičínsku. „Pouze okres Nový Jičín dosáhl hodnot pod celorepublikovým průměrem,“ řekl statistik.

Nejmladší obcí kraje je Čermná ve Slezsku na Vítkovsku, kde činí průměrný věk obyvatel 36,8 roku. Těsně za ní jsou Slezské Pavlovice na Bruntálsku a Heřmanice u Oder na Novojičínsku. Na opačném konci tabulky stojí Janov na Bruntálsku s průměrným věkem tamních obyvatel 49,6 roku.

Kraj chce zastavit odliv mladých lidí

„Důvody jsou dva. Lidé, kteří tady léta měli rekreační domky, jde například o bývalé horníky, si zrušili trvalé bydliště na Ostravsku a Karvinsku a na důchod se stěhují sem. Mladí lidé zase odcházejí tam, kde mají práci. Máme tady mladé, kteří za prací jezdí až do Opavy, to je padesát kilometrů. Když si spočítají, kolik projedou, je to motivace ke stěhování,“ míní starosta Janova Lubomír Volný.

Druhou a třetí nejstarší populaci mají Tvrdkov a Malá Morávka na Bruntálsku. Stárnutím populace se mění tvář celého kraje.

„Reagujeme na stárnutí populace prakticky ve všech oblastech života, ať už se jedná o oblast zdravotnictví, oblast vzdělávání podporou univerzit 3. věku, o přístupnost staveb a dopravy, o oblast kultury, sportu a volného času, či o sociální oblast. Opomenuta není ani přístupnost informací,“ sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Mění se struktura nemocnic, vznikají senior pointy s vyškoleným personálem, kraj financuje síť slev senior pas či dotační program na aktivity pro seniory a lidi, kteří o ně pečují. Od roku 2017 šlo na dotace přes 11 milionů. Kromě toho kraj rozvíjí terénní i ambulantní služby a zvyšuje kapacitu domovů pro seniory.

Cílí se i na to, aby mladí neodcházeli. „Naším cílem je zastavit odliv talentovaných, mladých, ale také zkušených lidí. Podporujeme vzdělávání modernizací a zkvalitňováním výuky. Klíčová je podpora absolventů, aby svůj potenciál uplatnili u nás. Proto jsme založili Moravskoslezské inovační centrum. Naší snahou je také přivést do regionu více rostoucích a exportujících firem,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.