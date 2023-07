Dvojice okradla zmateného stařečka, 80 tisíc korun zachránil všímavý mladík

Třiapadesátiletá žena a o čtyři roky starší muž v polovině června jeli společně tramvají a žena se dala do hovoru s třiadevadesátiletým cestujícím. „Byla na něj milá a starší pán se domníval, že se jedná o jeho známou jménem Jana, kterou znal z minulosti a dlouho ji neviděl,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Žena seniora v jeho omylu ponechala, naopak se mu snažila vetřít do přízně co nejvíce. To se jí podařilo, důchodce měl k ní i k jejímu mužskému doprovodu takovou důvěru, že oba pozval k sobě domů. Tam si nezávazně povídali, a to až do doby, kdy se svěřili se svými finančními problémy.

„V domnění, že pomáhá své kamarádce Janě, jí senior ukázal své celoživotní úspory, jednalo se údajně o necelých 180 tisíc korun,“ podotkla policejní mluvčí. Bankovek se žena zmocnila a předala je svému příteli. „Nakonec společně všichni odešli z domu, šli do restaurace a poté opět cestovali tramvají.“

Bankovky v podprsence

Tam vstoupil do děje Eduard Ražný, který jel ve stejné soupravě. Neobvyklé trojice si všiml a dokonce se rozhodl změnit svůj plán cesty a jel tam, kam muž se ženou a seniorem.

„Nic neponechal náhodě, trojici sledoval a nakonec je vyzval, aby všichni vystoupili z tramvaje a zavolal na tísňovou linku. Už během čekání na hlídku se senior mladíkovi svěřil, že mu pár vzal peníze,“ sdělila Michalíková.

Jakoukoliv krádež dvojice před policisty odmítla, následovala je však na služebnu. Tam se ukázalo, že muž se ženou mají poměrně bohatý trestní rejstřík.

„Po předchozím souhlasu státního zástupce jsme oba zadrželi. Při následné osobní prohlídce byla u ženy nalezena hotovost okolo osmdesáti tisíc korun, kterou měla schovanou v podprsence,“ popsala mluvčí.

Policie už dvojici obvinila z krádeže a soud souhlasil s jejich vzetím do vazby. Jsou podezřelí z toho, že zneužili vysokého věku i zmatenosti okradeného muže a během návštěvy se pod smyšlenkou zmocnili jeho úspor.

„Žena se při výslechu hájila slovy, že peníze jí dal sám poškozený. Muž zase uvedl, že žádné peníze neviděl a nevzal je. Kriminalisté nyní vyhodnocují zajištěné stopy, důkazní materiály a zjišťují, kolik přesně peněz měl poškozený v obálce. Každopádně seniorovi již bylo vráceno téměř osmdesát tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí.

Ražný dnes dostal od ostravského policejního ředitele Antonína Řezníčka medaili za aktivní spolupráci při boji s kriminalitou, tedy za to, že nebyl k osudu seniora lhostejný a na tento případ policii upozornil.