Na Ostravsku trvá zájem o výměnu kotlů, pomoci mohou peníze z jiných krajů

Nejaktivnější jsou domkaři na Frýdecko-Místecku, kde má místo starého topeniště na pevná paliva ekologičtější variantu už bezmála 600 domácností. Vyúčtována je čtvrtmiliarda dotačních peněz, celkem se dělí miliarda.



„Vyměněných kotlů je 2 105 za celkovou částku převyšující 256 milionů korun,“ informovala Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu.

Na Frýdecko-Místecku se vyměnilo už 584 topenišť za 71 milionů korun, druhé je Opavsko s 524 novými kotli za necelých 62 milionů, na opačném konci žebříčku je pak Ostravsko s 245 vyměněnými topeništi za 29,5 milionu a Bruntálsko, kde mají nových 154 kotlů za 19 milionů korun.

Postupně by se mělo v kraji vyměnit 8 tisíc topenišť. „Konkrétně jde o žadatele do pořadového čísla žádosti 8 060. Pokud se něco uspoří nebo někteří žadatelé od dotace nakonec odstoupí, oslovíme další zájemce podle pořadových čísel,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Projekt ministerstvo životního prostředí spustilo pilotně v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Na severu Moravy a ve Slezsku peníze na půjčku pro své občany žádá i každá druhá obec.

„Obcím a městům v Moravskoslezském kraji byla na bezúročných půjčkách dosud vyplacena částka takřka 461 milionů korun. Jsme zhruba za polovinou finančních prostředků,“ informovala mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová s tím, že vyplatit tedy zbývá 444,34 milionu.

Stovky milionů na bezúročné půjčky

Bezúročné půjčky hodlá lidem poskytnout 168 měst a obcí z kraje, v součtu jde o částku 905 milionů korun. Proplácení bylo zahájeno 127 z nich. Ty už peníze dělí mezi žadatele. Nejvyšší částka - 52 milionů korun, zamířila do Ostravy, po více než 14 milionech do Třince, Opavy a Českého Těšína, 12 milionů prozatím fond poslal do Bohumína.

V Bohumíně už za půjčené peníze měnily kotel desítky lidí. V předběžném průzkumu se hlásilo 84 zájemců o půjčku, zájem mají ale i ti, kteří úmysl využít tuto možnost předem neavizovali. I oni mají šanci, k částce vzešlé z předběžného průzkumu města a obce dostávají až dvacetiprocentní rezervu.

„Pokud dodají potřebné doklady, tak jim peníze vyplácíme do jednoho týdne,“ uvedla Ivana Balgová z odboru životního prostředí bohumínské radnice. Na splacení pak má dlužník tři roky.

Co nejvyšší počet zájemců o půjčku je pro města výhodný, protože vypůjčené peníze státnímu fondu nemusejí vracet, pokud je využijí na ekologické projekty. Milion už například v Bohumíně míří do stavby rozsáhlého lesoparku v lokalitě Na Panském mezi centrem a místní částí Nová Ves. Vzniká tam jedenáct tůní různých hloubek a tvarů a dva umělé kopce.

Ani aktuálně rozdělovaná miliarda však všechny neuspokojí. „Krajský úřad přijal ve třetím kole kotlíkových dotací celkem 10 tisíc žádostí o celkem 1,2 miliardy korun. Vyhovíme zhruba čtyřem pětinám žadatelů,“ připomněla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Plno bylo za devět dní

Žádalo se loni v květnu. Původní alokace 500 milionů korun se vyčerpala do minuty, celkem kraj přijal na 10 tisíc žádostí, takzvaný zásobník byl plný za devět dní.

Pomoci můžou peníze z jiných krajů. „Pokud alokace v některých krajích nestačí pokrýt převis poptávky a kraj prokáže dostatečnou absorpční kapacitu, není vyloučen ani další přesun nevyužitých prostředků z jiných krajů,“ sdělil ministr Richard Brabec.

To je případ Moravskoslezského kraje, který přijal přes 10 tisíc žádostí. Zhruba dva tisíce žadatelů tak musí v zásobníku počkat do poloviny roku 2021, kdy bude jasné, co v jiných krajích zbylo.