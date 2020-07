Postup hygieniků při řešení koronaviru na Karvinsku prověří policie

Greenpeace o Krajskou hygienickou stanici v Ostravě rozšíří své dřívější trestní oznámení na OKD. Podle zástupců ekologické organizace o nezodpovědném a nebezpečném chování těžební firmy hygienici věděli a pomáhali ho krýt.

„Na pivo už chodí celá země a nevšiml jsem si, že by kvůli tomu vznikala tak obří ohniska nákazy jako na dolech OKD. Zcela zjevně souvisejí s těžbou v podzemí. Když jsme podali trestní oznámení na OKD, začali se nám ozývat horníci,“ sdělil tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek s tím, že podle horníků je hygienici nechali na holičkách.

Trestní oznámení na OKD a její management podala organizace minulý týden, „Společnost pochybila, když odmítla přerušit provoz na dole Darkov po propuknutí epidemie nemoci covid-19 mezi horníky. Přitěžujícím faktorem může být fakt, že v době, kdy se epidemie začala šířit na dole Darkov, platil nouzový stav. Vedení tak mohou hrozit až tři roky ve vězení,“ dodal Hrábek.

Organizace se také vymezila proti tvrzení hygieniků a zástupců kraje, podle kterých za šířením nemoci stojí nezodpovědnost horníků, kteří i s příznaky chodí na pivo nebo do práce. Označuje to jako snahu přenést odpovědnost ze spolupachatele na oběť.

Podle horníků nebezpečí nákazy nikomu nevadilo

Proti nařčení o nezodpovědnosti se ohradili i samotní horníci. „Od začátku pandemie museli havíři dál pracovat a fárali do dolu společně v klecích, sprchovali se společně, převlékali se společně v šatnách, obědvali společně v jídelnách, jezdili do práce společně v autobusech. Vše bez možnosti rozestupu či bez možnosti aktivně používat doporučené postupy. Museli, nic jiného jim totiž nezbývalo, pokud nechtěli ztratit práci,“ stojí v prohlášení Sdružení hornických odborů.

Sdružení uvádí, že již v březnu žádalo omezení prací na bezpečnostní miminum. „Krajská hygienická stanice nám sdělila, že vše, co OKD činí, je v pořádku a dostatečné. Pro nikoho nebyl ani problém, když se nemoc začala šířit na lokalitě Darkov,“ dodává sdružení s tím, že zaměstnanci OKD jsou velmi frustrovaní.

„Mnoho z nás je v karanténě, protože jsme se setkali s pozitivními kolegy. Většina pozitivních byla infikována v práci, protože do té museli docházet, aniž by to mohli nějak ovlivnit. Jsou postiženi oni i jejich rodiny,“ dodávají zástupci sdružení.



Za den počet nakažených vzrostl téměř o stovku

Nemocných na Karvinsku přibývá po desítkách a spolu s Frýdecko-Místeckem tam platí mimořádná opatření. Podle údajů z chytré karantény, tedy Centrálního řídícího systému Covid-19, činil k dnešnímu ránu nárůst nemocných s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji oproti úterý 95 lidí.

Hygienici za posledních 24 hodin ráno oznámili 37 nemocných, nestíhají ale zpracovávat všechny údaje.

Hejtman Ivo Vondrák upřesnil, že počty rostou především kvůli Karvinsku. „Zatím je situace špatná jenom na Karvinsku. Sledujeme, monitorujeme. Zítra odpoledne přijíždí ministr Vojtěch a hlavní hygienička a budeme řešit požadavky, které máme na dalším opatření,“ komentoval hejtman.

Právě on a šéfka krajských hygieniků Pavla Svrčinová v pondělí upozornili, že řada lidí na Karvinsku šíření nemoci podčeňuje. „ U značného počtu lidí zjišťujeme, že chodili do práce, byť měli rýmu, ztrátu čichu, zvýšenou teplotu,“ popsala Svrčinová s tím, že jeden případ se řeší i celostátně, když nemocný vyjel na firemní večírek mimo kraj.