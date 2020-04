V Moravskoslezském kraji zemřelo v souvislosti s koronavirem pět lidí

„Tři lidé zemřeli v havířovské nemocnici, seniorka z Opavska v Brně a seniorka z Bruntálska po převozu do Opavy,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová. V pondělí bylo podle ní pozitivních 440 lidí žijících v kraji. Dalších sedm se již uzdravilo.

Onemocnění covid-19 se výrazně rozšířilo v Domově pro seniory Iris v Ostravě – Mariánských Horách. V pondělí domov čekal ještě na výsledky pěti testů, ale nákaza už se tam potvrdila u sedmnácti lidí.

„Onemocnělo třináct klientů a čtyři ošetřovatelky,“ uvedl ředitel domova Michal Mariánek. Podotkl, že zaměstnanci se léčí doma, klienti v nemocnicích. Prvních pět hospitalizovala Fakultní nemocnice Ostrava, dalších osm v pondělí odjelo do nemocnic v Havířově a Frýdku-Místku.

„Přesto, že hasiči vydezinfikovali celý domov, necháme v úterý vydezinfikovat oddělení, kde leželi nemocní lidé. Postará se o to soukromá firma,“ dodal Mariánek.

Jen o víkendu se na hygieniky obrátili zaměstnanci dalších osmi sociálních zařízení v kraji s podezřením, že jejich klienti se nakazili koronavirem.

„Nákaza se zatím potvrdila u 25 klientů i zaměstnanců Alzheimercentra v Ostravě-Vítkovicích a u jednoho klienta Domova se zvláštním režimem Benjamín v Petřvaldě na Karvinsku,“ řekla Svrčinová s tím, že na další výsledky testů ještě čekají.

Nemocní senioři do Bílovce, Klimkovic a Darkova

„Testovali jsme například i 35 klientů se zdravotními potížemi v Domově Alzheimer v Karviné-Darkově, ale tam byly všechny výsledky negativní. Za jejich respirační potíže mohou jiné viry,“ dodala hygienička.

Krajský krizový štáb řešil podmínky pro umístění středně těžce nemocných seniorů z domovů do Bílovecké nemocnice na Novojičínsku, lehce nemocných do Lázní Darkov a zdravých seniorů v karanténě po pobytu v nemocnici do Sanatorií Klimkovice.

Podle hejtmana Iva Vondráka by se měli stěhovat do lázní tento týden, do Bílovce příští týden. Podle manažerů zařízení to ale není tak jednoduché, jak se může zdát.

Starší pacienty přijme i Orlová a Chuchelná

„V Darkově máme 120 karanténních lůžek, ale kraj musí nejdřív zajistit vybavení a proškolení našeho personálu. Jelikož v pátek je státní svátek, myslím, že stěhování se tento týden asi nestihne,“ uvedla ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi.

Bílovecká nemocnice má uvolnit 20 lůžek na interně a 80 na oddělení následné péče pro seniory s covid-19. „Předpokládám, že se to podaří na přelomu týdne, kdy si 25 našich pacientů vezmou rodiny domů a další přestěhujeme do Orlové. Nejdříve je ale musíme otestovat,“ řekl ředitel nemocnice Josef Zajíc.

„Do Orlové můžeme přijmout nejvýše 60 seniorů, víc míst nemáme. Už jsme si půjčili 21 postelí z fakultní nemocnice. Teď řešíme personál,“ dodal ředitel nemocnic v Karviné-Ráji a Orlové Ivo Žolnerčík.

Podle hejtmana by mohli jít další senioři z Bílovce do Chuchelné na Hlučínsku.