Moravskoslezská bezpečnostní rada doporučuje zrušení velkých akcí v kraji

Epidemie chřipky, která si letos vyžádala v Moravskoslezském kraji čtyři oběti na životech, tři muže a ženu, odeznívá. Téměř všechny nemocnice proto už v minulých dnech zrušily zákaz návštěv. Jenže nyní vyhlašují stejné opatření znovu. Důvodem je obava z příchodu nové epidemie: koronavirové.

Slezská nemocnice v Opavě měla v pondělí jako jedna z posledních v Moravskoslezském kraji zrušit zákaz návštěv vyhlášený před několika týdny kvůli chřipce. Nechala ho ale v platnosti. Bez uvedení důvodu.

„V Opavě je stále vysoký počet pacientů s akutním onemocněním dýchacích cest,“ uvedl nejdříve mluvčí nemocnice Jiří Krušina.

Pak ale pak přiznal, že dalším důvodem je i preventivní snaha zabránit možnému riziku šíření nového koronaviru Covid-19.

Ze stejného důvodu dál platí zákaz návštěv i v Bílovci na Novojičínsku. Nově od 27. února ve Frýdku-Místku a od pondělí také v Krnově, Karviné, Havířově a v Třinci-Sosně. Všechny o tom informují na svém webu, ale některé neuvádějí důvod. Je přitom všude stejný: obavy z koronaviru.

„V našem okrese skončily jarní prázdniny. Obáváme se, aby lidé, kteří byli například lyžovat v Itálii, nezavlekli do nemocnice koronavirus. Proto jsme od pondělí z preventivních důvodů zakázali návštěvy,“ uvedl ředitel havířovské nemocnice Norbert Schellong.

Ochranné obleky a masky mají nemocnice asi na dva týdny

Žádná ze tří ostravských nemocnic, ani jiné nemocnice v kraji, které patří holdingu Agel, zatím návštěvy nezakazují. Ve většině případů k tomu zatím přistoupily nemocnice, jejichž zřizovatelem je kraj.

„Takové opatření nařídíme všem našim nemocnicím i domovům pro seniory. A totéž doporučíme i dalším zdravotnickým a sociálním zařízením v kraji jako prevenci proti šíření koronaviru,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Zástupci všech nemocnic ujišťují, že používají na očistu povrchů dezinfekční prostředky hubící viry, doplňují dávkovače s dezinfekcí pro potřeby personálu i pacientů a školí zdravotníky, jak mají postupovat při podezření na nákazu koronavirem a jak používat ochranné pomůcky.

„Zjišťovali jsme, jaké jsou zásoby ochranných masek, obleků a dalších prostředků pro zdravotníky. Naše nemocnice jich mají přes 28 tisíc, což by měly být zásoby zhruba na dva týdny,“ uvedl Gebauer.

Návštěvy začaly zakazovat i firmy

Členové bezpečnostní rady kraje řešili riziko šíření koronaviru na hromadných akcích. „Shodli jsme se, že doporučíme zrušit akce pro více než 500 lidí,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že kraj uvolní 10 milionů korun na nákup pracovních ochranných pomůcek pro pracovníky integrovaného záchranného systému.

Primátor Ostravy Tomáš Macura po jednání bezpečnostní rady kraje doplnil, že také město vyzve svá zdravotnická a sociální zařízení, aby z preventivních důvodů zakázaly návštěvy.

Podobně jako nemocnice se tentokrát chtějí před šířením infekčního onemocnění chránit i nezdravotnické organizace v regionu včetně výrobních firem, což se při epidemii chřipky nedělo.

Striktní zákaz návštěv vyhlásila například bruntálská firma Havlík Opal, která peče trvanlivé tyčinky. A to už v neděli, kdy ministerstvo zdravotnictví informovalo, že v Česku jsou první tři nakažení lidé.

„V potravinářských firmách je zákaz návštěv běžný, do výrobních provozů by nikdo cizí vstupovat neměl. Ale my jsme nyní z preventivních důvodů zákaz zpřísnili. Od neděle nesmí návštěvníci do žádných našich prostor. I pracovní schůzky se budou konat jinde,“ uvedl jednatel firmy Ondřej Škurek.

Všechny testy dosud byly negativní

Podle hygieniků už v kraji absolvovalo testy na koronavirus několik desítek lidí, z toho jen dnes pět a šestý na odběry čeká. Všechny byly dosud negativní.

Desítky až stovky obyvatel kraje jsou teď v domácí karanténě. Jejich přesný počet ale nikdo nezná, protože jen menší části z nich nařídili povinnou karanténu lékaři.

„Z naší strany teď ve většině případů dáváme doporučení lidem, kteří se vracejí z rizikových oblastí v cizině a nemají klinické projevy onemocnění, aby preventivně zůstali doma. Není to nařízená karanténa,“ vysvětlil mluvčí Krajské hygienické stanice Radim Mudra.

Doma tak zůstává například řada dětí, které byly o jarních prázdninách lyžovat v Itálii či Rakousku.

„Minulý týden byly v našem okrese jarní prázdniny. V tuto chvíli vím asi o třech žácích, kteří byli v zahraničí a zůstali preventivně doma. Podrobnější informace teprve zjišťujeme,“ uvedl ředitel 6. ZŠ ve Frýdku-Místku Lukáš Synek.

Informace o absencích školáků zjišťovalo i město. „V zahraničí, hlavně v Itálii a Rakousku, bylo 162 dětí, z toho 18 zůstává doma,“ řekla mluvčí Frýdku-Místku Jana Matějíková