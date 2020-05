Testy odhalily už 53 nakažených zaměstnanců dolu OKD v Darkově

„Testy bohužel ukazují, že jsou tam další pozitivní případy. Neříkám, že jsou nemocní, protože to by nechodili do práce. Práce horníka vyžaduje stoprocentní fyzickou kondici,“ komentovala první výsledky plošného testování Svrčinová.

Od pondělního rána, kdy OKD hlásilo 21 nakažených a začalo plošné testování, přibylo minimálně dalších 32 zaměstnanců s koronavirem.

Je pravděpodobné, že číslo se ještě v průběhu dnešního dne zvýší. Vzorky se totiž převážely do laboratoří do pozdních večerních hodin.

Hygienici otestovali 860 vytipovaných pracovníků z celkového počtu zhruba 1800 zaměstnanců. „Všechny zatím testovat nebudeme,“ uvedla pro Radiožurnál Svrčinová.

Hygienička dále prohlásila, že se zástupci těžařské firmy budou hovořit o dalších možných opatřeních, například dezinfekci ubytoven pro havíře.