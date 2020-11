Na program Antivirus firma použila jiný formulář, připraví ji to o milion

Společnost Gascontrol Plast se zapojila do vládního programu Antivirus C, který umožňuje firmám do padesáti zaměstnanců požádat stát o prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Program vláda vyhlásila, aby zmírnila dopady koronavirové pandemie na menší firmy.

Princip pomoci spočíval v tom, že firmy nemusely po určitou dobu odvádět státu zákonem dané platby za zaměstnance, čímž ušetřily. Tuto verzi podpory mohly využívat několik měsíců.

S odstupem času však zástupci společnosti Gascontrol Plast a dalších dvou firem skupiny zjistili, že na zapojení do programu spíše doplatí.

„V říjnu se firmy dozvěděly od úřednice České správy sociálního zabezpečení v Karviné (ČSSZ), že použily nesprávný formulář. Kvůli tomu jsou teď dlužníky, musí všechno doplatit zpětně a ještě zaplatit penále,“ popsala mluvčí skupiny Jana Dronská.

„Například v případě společnosti Gascontrol Plast, která zaměstnává 45 lidí, jde za tři měsíce v součtu téměř o jeden milion korun,“ doplnila mluvčí.

Formulář měl rozdílný jeden řádek

Firma se proti rozhodnutí úřadu odvolala. „Okamžitě jsme zareagovali, poslali jsme správný formulář a zaslali omluvu,“ přiblížil další kroky Marek Marhevský, výkonný ředitel Gascontrol Plast.



„ČSSZ to ale neuznala, respektive žádost zamítla s tím, že už bylo po stanovené lhůtě pro tento program. S tím, že na prominutí pojistného nemáme nárok,“ přiblížil.



Nesprávný formulář, lišící se od správného jen v jednom řádku, podle zástupců Gascontrolu použila jejich pracovnice poté, co jej stáhla ze stránky ČSSZ, kde byly oba formuláře ke stažení vedle sebe.

S tím ovšem mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová nesouhlasí. „Argument zaměstnavatele, že šlo o formulář stažený ze stránek ČSSZ, kde byly v jednom okamžiku dva podobné, není pravdivý. ČSSZ na svém ePortálu zveřejňuje vždy pouze jednu verzi interaktivního formuláře, který lze vyplnit, a pokud je zaměstnavatel také přihlášen, pak i rovnou odeslat,“ vysvětlila Drmolová.

ČSSZ: Nelze nic měnit zpětně

Se zpětným schválením využití Antiviru C, na základě správného formuláře, úřad podle mluvčí nemohl nic dělat.

„Snížení vyměřovacího základu, čili prominutí pojistného, nelze podle zákona uplatnit zpětně. Není tedy možné akceptovat podání zaměstnavatele, na kterém dodatečně uplatňuje snížení vyměřovacího základu po lhůtě stanovené zákonem,“ řekla.

O to víc zástupce Gascontrolu překvapuje přístup karvinské ČSSZ.



„Otázkou zůstává, proč naše firmy nikdo z OSSZ Karviná za celé tři měsíce nekontaktoval a neupozornil na špatný tiskopis. To přišlo až po uplynutí zákonné lhůty,“ poznamenal Marhevský.



„Jediná jejich pomoc spočívala v tom, že úřednice firmě poradila, aby zkusila poslat dopis ministryni Maláčové,“ dodal.



Celkový objem prominutého pojistného v Moravskoslezském kraji dosáhl 1,2 miliardy korun. Kolik firem obdobně pochybilo, úřad nesdělil.