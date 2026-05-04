Z prázdné kopřivnické školy bude knihovna i byty. Přestavba začne letos

Bez využití je už školní budova téměř 20 let, konkrétně od roku 2008 škola kvůli poklesu počtu žáků ukončila provoz. „Od té doby se město snaží hledat vhodné využití objektu,“ podotkl místostarosta David Monsport.
Nakonec se vedení města rozhodlo přestěhovat sem knihovnu, která nyní sídlí v kulturním domě. „Dnes už knihovna není jen o půjčování knih, ale dělá i spoustu dalších akcí pro širokou veřejnost, od dětí až po seniory. Jen za loňský roky bylo takových akcí 176. A v současném sídle už na ni nemá vhodné prostory,“ popsal Monsport.
|
Retro koupaliště v Kopřivnici skončilo, za dva roky už bude jiné
V bývalé škole tak s knihovnou bude sídlit i takzvané kreativní centrum. „Bude tam například klub mladých, který by chtělo dětské zastupitelstvo, prostory pro vzdělávací či kulturní akce, přesídlí se tam i místní loutkové divadlo Rolnička,“ vypočítal místostarosta. Chybět nebudou ani tvůrčí dílny.
Na přestavbu budovy nyní město získalo dotaci od kraje ve výši 50 milionů korun. „V současné době probíhá kontrola prováděcí projektové dokumentace a rozpočtu, které budou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele stavby,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán.
Společně s přestavbou školy na knihovnu letos začne i rekonstrukce přístavby školy, v níž má vzniknout 23 nových bytů.