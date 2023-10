Kopřivničtí chtějí vlastní MHD, jezdit bude nejprve na zkoušku

„Není to úplně nová myšlenka, objevovala se už dříve. Námět na zavedení MHD se však objevil jako jeden z nejvýraznějších motivů na letošním diskusním fóru Zdravého města, později jej potvrdila i celoměstská anketa,“ uvedla koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice Ivana Holubová.

Lidé projevili zájem i přesto, že město už teď křižuje síť příměstských linek.

Radnice se dotazovala například na zájem o dojíždění do práce, za nakupováním či do školy. Dotazníky směřovaly i do všech tří městských částí, a to Lubiny, Mnišího a Vlčovic, z nichž se už dříve ozývaly hlasy po lepším spojení.

„Zapojili jsme také firmy z průmyslové zóny, kam dojíždí velké množství lidí, zájem účastnit se šetření projevila i společnost Tatra Trucks,“ podotkla Holubová. Po vyhodnocení ankety se město rozhodne, zda hromadnou dopravu zřídí, nebo ne.

„Jak bude vypadat a kolik by to stálo, se uvidí až po zpracování ankety. Uvažujeme nejprve o půlročním zkušebním provozu, protože něco jiného mohou být představy občanů a něco jiného pak skutečný zájem,“ řekl místostarosta David Monsport.