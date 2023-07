Proměna centra Kopřivnice se komplikuje, město se zdráhá převzít část prací

Vedení města už dokonce minulý týden předeslalo, že pokud se nic nezmění, výraznou část už dokončených prací nepřevezme a stavební společnosti vyměří sankce.

„Na první pohled je zřejmé, že dílo není dokončeno tak, jak by podle smlouvy mělo. Poukázali jsme na to, co vše je potřeba dodělat, nafotili jsme si aktuální stav a se stavební firmou budeme jednat o dalším postupu,“ konstatoval starosta Kopřivnice Adam Hanus (Krásná Kopřivnice).

Upozornil, že firmě hrozí postihy. „S právní službou začneme řešit, zda a jak by město mělo uplatnit sankce,“ předeslal.

Do konce června měla být hotova hlavní část pěší zóny, a to s výjimkou skleněného pavilonu a nového trávníku. Zatím se tak zcela nestalo. Alespoň se už otevřela plocha u obchodního střediska Tatrovanka a dokončena jsou také všechna plánovaná dřevěná pódia.

„Na některých místech však stále chybí dláždění a jiná místa se budou muset předělávat. Dokončena není ani plocha u hotelu Tatra, kde mají být rozmístěny velké květináče s jabloněmi,“ připojila před několika dny mluvčí města Lucie Macháčková.

Město proto už zahájilo jednání se stavební firmou Geosan, která v prosinci 2020 vyhrála výběrové řízení na zhotovitele prací za zhruba 120 milionů korun.

Firma: Přejímky první etapy byly zahájeny

S postupem města souhlasí i bývalý místostarosta a nyní opoziční zastupitel Dušan Krompolc (ANO).

„Nelze činit jinak a je důležité, aby byly uplatněny i sankce, které jsou součástí smlouvy. Mnoho občanů postup a kvalita prací zlobí a já se jim nedivím,“ poznamenal místní politik.

Očekává také, že se o pracích v centru bude jednat i na nejbližším zářijovém jednání zastupitelstva.

Společnost Geosan Group situaci uklidňuje a podle jejího vyjádření není důvod k nervozitě. „Dílo je rozděleno na etapy a celé má být dokončeno k letošnímu 15. srpnu. Podrobný harmonogram byl již investorovi předán a přejímky první etapy byly zahájeny,“ sdělila mluvčí firmy Vlasta Končelová.

Autorem nové podoby centra Kopřivnice je místní architekt Kamil Mrva, z jehož studia vzešla například i moderní horní stanice lanovky mezi Ráztokou a Pustevnami v Beskydech.

„Souhlasíme s postojem města a těšíme se na celkové dokončení úpravy centrální části města. Stavební firma slíbila dokončení do 15. srpna, tedy před kopřivnickou poutí,“ vyjádřil se architekt ke kopřivnickému problému.

Kopřivnice trpí absencí důstojného centra už od svého povýšení na město v roce 1948. Při až překotném rozvoji původní vesnice na město v souvislosti s rozmachem místní automobilky Tatra měla kvůli přílivu obyvatelstva přednost bytová výstavba.

Navíc na ploše ve středu města vznikaly jednotlivé stavby nekoncepčně a základ současné podoby vznikl už v 70. letech minulého století. To se nyní má změnit.

