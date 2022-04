Osudy lidí ze staré Karviné ožijí v divadelním zpracování knihy Šikmý kostel

Na pátek 22. dubna chystá celosvětovou premiéru pod vedením režisérky Janky Ryšánek Schmiedtové ostravské Divadlo Petra Bezruče.

Přesně o šest měsíců později, tedy 22. října, pak plánuje polskou verzi díla polská scéna Těšínského divadla. Krzywy kościoł tam režijně zpracuje Radovan Lipus.

„Jde sice o adaptaci prvního dílu trilogie, ale autorka nám dovolila ve velmi velké a výrazné zkratce celý příběh dovyprávět,“ prozradila režisérka ostravské adaptace Janka Ryšánek Schmiedtová. „Je to krásná, ale těžká práce. Kdybychom chtěli do příběhu dostat vše, mělo by představení šest hodin. Proto při každé zkoušce zkracujeme, hlásíme nové škrty. Snad se to bude divákům líbit.“

Autorka knižní předlohy Karin Lednická je s ostravskou divadelní verzí své knihy spokojena. „Jsem moc ráda, že se Šikmého kostela chopili právě Bezruči, a chtěla bych jim moc poděkovat, jak tu látku zpracovali,“ přivítala uvedení svého díla.

„Dali hlas lidem, kteří nejsou slyšet, lidem, kterým se stala obrovská křivda, o které se příliš nemluvilo. Ta zkratka v závěru je důležitá, dokončuje celý příběh, vysvětluje proč jde o ztracené město,“ dodala úspěšná spisovatelka.

Ztracenou starou Karvinou, město, které muselo ustoupit těžbě černého uhlí, hospodu u Mokroša, šachtu a ostravský hanbinec ve hře ztvárňuje minimalistická černá scéna Davida Janoška.

Filmové zpracování zatím autorka odmítá

Společně s blížící se divadelní premiérou se nabízí i otázka na možné filmové zpracování. To však Karin Lednická zatím odmítá. „Nějaké nabídky samozřejmě už byly, ale protože ještě nemám dopracovánu celou trilogii, tak by to zatím nešlo,“ vysvětlila autorka Šikmého kostela.

Naznačila také, jakým směrem by se závěr jejího vyprávění mohl ubírat. „To, co se v Karviné stalo po roce 1948, pokládám za jeden z největších zločinů, které se tady odehrály, a jsem ráda, že se i díky knize do staré Karviné začínají vracet lidé, kteří tam třeba vyrůstali,“ poznamenala spisovatelka.