Klíšťata už zvládají i vedra, pomáhají jim časté srážky a vlhkost

7:16

Klíšťatům vadí extrémy, letos se jim však daří i v přetrvávajících velmi vysokých teplotách. „Souvisí to s vlhkostí. Dost prší, ráno je rosa, to je pro klíšťata dobré. Co by jim rozhodně vadilo, je sucho,“ vysvětlila agrometeoroložka Českého hydrometeorologického ústavu Lenka Hájková.