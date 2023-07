Uzavření Klimkovického tunelu kvůli kouři zavinili cizinci, driftovali s autem

Policisté v úterý před 16. hodinou reagovali na dvě skutečnosti. Jednak jim na linku 158 lidé hlásili požár v tunelu, navíc kouř detekovaly požární hlásiče, které tunel automaticky uzavřely.

Hasiči i policisté po příjezdu na místo záhy zjistili, že v tunelu nic nehoří a šlo o planý poplach.

„Po vyhodnocení kamerových záznamů policisté zjistili, že kouř způsobilo osobní vozidlo, které v tunelu zastavilo a začalo na místě protáčet kola, čímž vznikl nadměrný kouř. Incidentu bylo přítomné ještě jedno vozidlo, jeho osádka driftujícího řidiče ještě povzbuzovala. Poté obě auta z místa odjela,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Auta pak z tunelu odjela směrem na Olomouc, takže se do akce zapojili i policisté z tohoto kraje. Za několik desítek minut policisté z dálničního oddělení Kocourovec vozy zastavili a se souhlasem státního zástupce zadrželi šest cizinců ve věku 25 až 40 let. Policie jejich národnost neuvedla, podle informací portálu iDNES.cz jde o Švédy.

Kriminalisté z Ostravy začali věc vyšetřovat pro podezření z obecného ohrožení. Není však vyloučeno, že jednání bude nakonec vyhodnoceno jako přestupek.

Řidič uvedl, že se při cestě na motoristickou akci do Francie dostal do kolon před tunelem kvůli tomu, že je doprava v místě svedena do pruhů v jednom tubusu. Dále řekl, že se nudil a začal driftovat.

„Nyní nad svým jednáním vyjádřil lítost se slovy, že ho nenapadlo, co to vše může způsobit,“ uvedla policejní mluvčí.