Kina drtí omezení kvůli pandemii, zachraňují je promítání online

Kina jsou jinak zavřená a jejich činnost velice omezená, multiplexy přerušily činnost úplně. Filmovou nabídku se divákům někteří provozovatelé kin, jako třeba ostravské Minikino, proto snaží zpestřit.

„Od pátku 15. května jsme se rozhodli pro YouTube čtení zatím nezrealizovaných filmových scénářů v podání studentů herectví uměleckých akademií a konzervatoří,“ popsal známý režisér a šéfdramaturg Minikina Dušan Rapoš.

Kdokoli, kdo má k dispozici zajímavé dílo, tak může svou tvorbou přispět k rozšíření programu. „Pokud mají lidé zajímavý scénář, bez ohledu na to, jestli jsou profesionálové, studenti filmové akademie či amatéři, mohou nám jej poslat ve Wordu nebo formátu PDF na e-mailovou adresu minikino@ckv-ostrava.cz. Přepošleme ho všem filmovým producentům, režisérům a také televizním dramaturgům a může se stát, že je některé scénáře natolik zaujmou, že je přijmou do svého dramaturgického portfolia,“ vysvětluje Rapoš.

Nedaleké kino Art v Domě kultury města Ostravy se pak podobně jako další připojilo k celorepublikové aktivitě pražské společnosti Aerofilms Moje kino LIVE.

„Jak to funguje? Zájemci si vyberou na našem webu, kolik za vstupenku na daný film mohou utratit. Koupí si ji online, jako by si kupovali lístek do kina. Pokud si vstupenku koupí s předstihem, odkaz na stream jim zašleme půl hodiny před začátkem vysílání. Mají tak možnost využít i chat před filmem,“ informovala o nové možnosti sledování filmů dramaturgyně Artu Klára Šebestová.

Předprodej končí vždy deset minut před půl devátou večer. Kdo si zakoupí vstupenku po osmé hodině, dostane e-mail s odkazem nejpozději pět minut před projekcí. Vstupné se pohybuje od 100 do 200 korun, podle toho, jak moc chce konkrétní divák dané kino podpořit.

„V online kině platí tato pravidla: kdo má zájem, může nasát atmosféru půl hodiny před začátkem představení. Film začíná přesně. Během projekce si kdokoli může povídat prostřednictvím chatu spolu s dalšími diváky všech zúčastněných kin napříč republikou,“ dodává Šebestová.

Lidé mohou nad snímky diskutovat s ostatními

Po projekci je tady tak další možnost, jak mít aspoň částečně dojem z autentické návštěvy kina.

„Kdo nechce, chat používat nemusí, lze jej vypnout. Projekce navozují atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. V nabídce jsou také úvody, reakce diváků, společnost přátel. Je to jedna z mála smysluplných možností, jak dnes podpořit své oblíbené kino v nelehké době,“ říká vedoucí karvinských kin Jakub Gajdica. Zdejší síť zase využívá možnosti online promítání skrze Asociaci provozovatelů kin, takzvané Vaše kino.

„Diváků je však minimum, nabídek na internetu je totiž obrovské množství. Ale někdy je jenom nějak potřeba dát najevo, že jsme. Jinak nás v rámci provozu potkává drobná údržba, třídění materiálů. Hodně oceňuji možnost pracovat na home office, tento způsob se u nás zatím na rozdíl od jiných zemí využíval hodně málo a paradoxně díky koronaviru si uvědomujeme, kolik věcí se dá prakticky a mnohdy ještě lépe zařídit touto cestou,“ vylíčil Gajdica.

Nad dalším osudem kin visí otazník. „Nikdo nevíme, co bude přesně dál, je zatím předčasné uvažovat o podmínkách otevření. Bude hodně záležet na samotných divácích, podle jejich chuti se k nám vypravit. Obecně se dá jen konstatovat, že kina jsou na tom v tuto chvíli velmi špatně,“ uzavřel kinař.