Bravurní manévr řidiče hasičů odvrátil nehodu, případ vyšetřuje policie

Událost se stala dopoledne na křižovatce Ostravské ulice s ulicemi Svatopluka Čecha a Karola Sliwky u zimního stadionu. Záběry pocházejí z palubní kamery vozu stojícího na červenou na semaforu. Z dálky je slyšet stále silněji siréna přijíždějícího hasičského vozu.

Do křižovatky najednou vjíždí z levé strany černý osobní automobil, přičemž na semaforu má určitě zelenou. Hasičská cisterna vjíždí do křižovatky a zdá se, že srážka je neodvratitelná. Osobní automobil však v křižovatce zastavuje a hasičský vůz najednou prudce uhýbá, přičemž se málem převrací, ale řidič nakonec bravurní manévr zvládne a pokračuje dále.

Jak řekla krajská mluvčí hasičů Kamila Langerová CNN Prima News, hasiči jeli k dopravní nehodě se zraněním, která se stala o dvě křižovatky dál.

„Byť ze strany řidiče cisterny nedošlo k pochybení a porušení žádných předpisů, budou všichni řidiči strojníci upozorněni na to, že je potřeba do křižovatek, i přesto, že jsou vozidla vybavena výstražným a zvukovým zařízením, vjíždět s co nejvyšší opatrností,“ sdělila mluvčí.

Do křižovatky hasiči vjížděli padesátkou

Dodala, že hasiči vyjížděli ze základny šedesátikilometrovou rychlostí a do křižovatky vjel vůz padesátkou.

Případem se nyní začali zabývat policisté karvinského dopravního inspektorátu. „Zajistili záznamy z městského kamerového systému dokumentující událost a také zjistili totožnost řidiče osobního vozidla. Po vyhodnocení všech okolností bude protiprávní jednání řešeno v souladu se zákonem,“ sdělila policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Policisté se o nehodě dozvěděli ze záběrů zveřejněných na sociální síti. „Chybělo málo a mohlo dojít k nehodě s fatálními následky,“ potvrdila policejní mluvčí.

Upozornila, že se řidiči mají v plné míře věnovat silničnímu provozu. „Řidiči vozidel s právem přednosti v jízdě sice nemají absolutní přednost, jsou povinni dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozili bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a výstražné zvukové a světelné znamení mohou používat jen ve zvláštních případech. Ovšem nejen řidiči, ale také chodci jsou povinni jim umožnit bezpečný a plynulý průjezd,“ podotkla mluvčí Vlčková.

Někteří kritizují řidiče osobáku, jiní hasiče

Připomněla, že hlavní roli v takových případech hraje čas. „Mnohdy jde o minuty či vteřiny, které mohou začít ukrajovat něčí život,“ poznamenala.

Reakce na sociálních sítích jsou různorodé. Asi většina kritizuje řidiče osobního vozu, že neslyšel sirénu, možná proto, že měl nahlas puštěné rádio. Ale mnoho jiných zase míní, že hasičský vůz vjel do křižovatky na červenou příliš rychle a domnívají se, že kdyby se nehoda stala, byl by viníkem spíše muž za volantem cisterny.

Moravskoslezští hasiči už před třemi roky začali montovat na své vozy takzvané rumbler sirény, což jsou hlubokotónové reproduktory, díky nimž se zvuk sirén snadněji šíří prostorem.