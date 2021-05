VIDEO: Kopanec do břicha a do hlavy. Výrostek napadl hlídače obchodů

Z videa není zřejmé, kvůli čemu rozepře mezi skupinkou výrostků a více než sedmdesátiletým členem bezpečnostní služby na Jantarové ulici a náměstí Biskupa Bruna vznikla.



Navzájem na sebe na prostranství u centra pokřikovali, muž je počínáním mladých lidí zjevně hodně rozčilený a chce přivolat policii.

Do sporu se nakonec zapojí mladík, který staršího muže provokuje. Když už se zdá, že se spor uklidní, tak se mladík navzdory snaze kamarádů ho zadržet k muži rozeběhne. Následuje kopanec do břicha, po kterém muž upadne na záda. Když se svíjí na zemi, dostane další kopanec do hlavy.



„V pondělí v nočních hodinách přijali policisté obvodního oddělení oznámení o fyzickém napadení muže. Včera byly zjištěny informace další, konkrétně se na sociálních sítích objevily záběry z incidentu. Věc si převzali kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Jak vyplývá z dalšího vyjádření, tak policisté útočníka znají. Jenže zatím nevědí, kde se pohybuje, případně schovává.



„Podezřelým je osoba mladší osmnácti let a policisté pátrají po jeho aktuálním pohybu. Kriminalisté pracují s informacemi od poškozeného, který neutrpěl vážná zranění, ale vzhledem k charakteru útoku se tak mohlo stát,“ řekla policejní mluvčí.

Útočník je podezřelý z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. „Policisté dále postupně kontaktují osoby, které by mohly k události poskytnout jakoukoliv informaci,“ zakončila Štětínská.