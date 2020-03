V Moravskoslezském kraji je po Praze nejvíce lidí v karanténě

Doma však může být kvůli karanténě lidí ještě o něco víc. Elektronicky sice lékaři mají neschopenky vystavovat, aby snížili riziko přenosu, není to ale povinné.

„I za současné situace je pravděpodobné, že řada lékařů vystavuje karanténu na papírový tiskopis, případně doporučené postupy nedodrželi,“ sdělila mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmolová.



Na severu Moravy a ve Slezsku je v karanténě hned po Praze nejvíce lidí v zemi. Mezi okresy dominuje Frýdecko-Místecko se 705 neschopenkami, nejméně, konkrétně 293, jich má Novojičínsko.

Doma zůstávají i členové integrovaného záchranného systému. Počty však zatím nejsou tak vysoké, aby ovlivnily fungování těchto složek.

Nejvíce pracovníků v karanténě eviduje policie. „Týká se to zhruba 160 policistů, několik z nich už bylo na koronavirus pozitivně testováno,“ konstatovala krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Doplnila však, že na činnost policie to nemá vliv. „Jsme jedno z nejpočetnějších krajských ředitelství v zemi, máme na 4 200 policistů. Plníme dále všechny úkoly.“

Mezi krajskými hasiči se počty chybějících počítají v desítkách. Lékařem či hygieniky nařízenou karanténu má 15 členů.

„Dalších 32 zaměstnanců dalo vedení krajského hasičského sboru do režimu služebního volna kvůli možnému riziku či jako preventivní opatření, protože se setkali s nakaženou osobou, byli v zahraničí, popřípadě měli nějaké klinické příznaky. Akceschopnost sboru to nijak neomezilo, jde to napříč krajem,“ upřesnil mluvčí Petr Kůdela.

Směny strážníků se nepotkávají při střídání

Policisté i hasiči kvůli koronavirové nákaze také změnili systém fungování, pracují na takzvané minimální stavy, které mají jednak zajistit, aby se lidé ve službě co nejméně potkávali, ale také aby měli stále nějaké zálohy. Taktéž si režim upravili například ostravští strážníci.

„Jednotlivé směny se nepotkávají při střídání a zároveň zajišťujeme, aby všechny oblasti byly někým pokryty,“ vysvětlil Michael Beneš z ostravské městské policie, která má aktuálně čtyři členy v karanténě.

Mezi záchranáři jsou mimo službu jednotlivci napříč celým krajem. „Spadli do karantény po návratu ze zahraničí. Pozitivní není nikdo. Mimo službu ale opakovaně bylo několik osob z výjezdových skupin, u nichž se čekalo na výsledek testu pacientů, kteří jim až v sanitce sdělili, že by mohli mít koronavirus. Pokaždé byly testy naštěstí negativní,“ řekl mluvčí Lukáš Humpl.

Karanténa odstavuje i zdravotníky v nemocnicích. „Jde dohromady o 45 lékařů a sester. Nikdo z nich není pozitivně testován na koronavirus,“ informovala Petra Petlachová, mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava.

Například v krnovské nemocnici jde o jedenáct případů, v opavské o tři. Nemocnice využívají sestry a lékaře z jiných oddělení.

Další zdravotníci totiž nejsou v práci i kvůli ošetřovnému v důsledku uzavření škol. Ve fakultní nemocnici se to týká 34 sester a lékařů, v opavské 20, v krnovské 13. „S ohledem na prodloužení doby ošetřovného to do jisté míry chod zařízení začíná omezovat,“ uvedl za Slezskou nemocnici mluvčí Jiří Krušina.