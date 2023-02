Konec vodního kanálu moravskoslezští politici vítají, uvolní se pozemky

„Dostanou tak prostor například obce, které mohou zrušení územní rezervy využít například k doplnění protipovodňových opatření a podobně,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Největší změnu znamená zrušení územní rezervy pro Bohumín. „Týká se katastru městských částí Šunychl a Starý Bohumín. Usilovali jsme o ni dlouhodobě. Nechtěli jsme mít v územním plánu trasu kanálu, nechtěli jsme zbytečné zásahy do přírody, nestojíme o výstavbu kanálu ani o přístav na našem území,“ komentoval vládní rozhodnutí starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD).

Mapa zvažované hlavní trasy kanálu Dunaj-Odra-Labe i případných alternativ.

Ke změně dané uvolněním vytyčeného území ale podle něj nedojde hned. „Tím, že nyní ke zrušení územní rezervy došlo, bude následovat úprava PÚR (politiky územního rozvoje) a ZÚR (zásad územního rozvoje). My následně můžeme připravovat změnu územního plánu a využít dosud blokované pozemky pro rekreaci, individuální bydlení, zlepšení dopravy a ochranu přírody,“ doplnil starosta.

Úplně vyhráno ještě ale Bohumín nemá, do budoucna musí stále počítat s možnou trasou kanálu do Ostravy. Kratší kanál, zasahující jen několik kilometrů na české území, je totiž stále ve hře.

Kanál do Ostravy? Možná

„Co se týče krátkého konkrétního úseku na našem území, kde bychom mohli navázat na plánovanou část oderského kanálu v Polsku, jsme se dohodli, že v nejbližší době zpracujeme ekonomickou a dopravní studii jeho možného prodloužení,“ konstatoval ministr dopravy. „Zároveň zpracujeme i studii dopadů na životní prostředí toho polského řešení několika kilometrů na českou stranu. Ale to bude teprve základní studie jen krátkého prodloužení kolem Bohumína.“

Konec plánů megalomanského projektu, jak kanál Dunaj–Odra–Labe nazval současný ministr dopravy Kupka, přivítala většina politiků kraje.

„Mnohem zásadnější než splavnění Odry je pro nás modernizace železniční dopravy a výstavba vysokorychlostních tratí. Výstavba kanálu nebyla klíčová,“ komentoval už dříve plán na zrušení ochranných zón hejtman Ivo Vondrák (ANO).

„Toto rozhodnutí velmi vítáme, léta jsme o něj usilovali,“ řekl k vládnímu verdiktu ostravský primátor Tomáš Macura (ANO). „Pro nás to znamená odblokování rozsáhlého území pro další možný rozvoj města, ale především odstranění vážných ekologických rizik, která by byla s výstavbou a provozem kanálu spojená.“

Radost mají i starostové menších obcí. „Už jsme o tom slyšeli, a pokud je to skutečně definitivní, je to výborná, skvělá zpráva,“ reagoval na informaci o zrušení stavební uzávěry Tomáš Horut, starosta Bernartic nad Odrou na Novojičínsku. „Pomůže to hlavně majitelům pozemků, které leží v té zóně. Těm uzávěra blokovala výstavbu domů, nemohli své pozemky využívat tak, jak by mohli.“

Stavební uzávěra dokonce blokovala i část areálu Letiště Leoše Janáčka v Mošnově. „Je to pro nás dobrá zpráva, pro letiště se tak uvolní několik pozemků. Ty však bohužel kolidují se zónou Natura, takže jejich případné využití bych viděl spíše do budoucna,“ konstatoval ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.