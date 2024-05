Kanál Dunaj–Odra–Labe pomalu mizí i z rozvojových map Moravskoslezského kraje

„Ze Zásad politiky územního rozvoje České republiky byla vypuštěna územní rezerva průplavního spojení Dunaj–Odra–Labe a kraj na to musí zareagovat a sjednotit své zásady s těmi celostátními,“ vysvětlil důvody projednávání změny Dušan Jiří Ulčák, referent odboru územního plánování, po začátku veřejného projednávání.

Kvůli schválení změny se původní aktualizace rozdělila na dvě části, k některým detailům totiž měli krajští zastupitelé připomínky.

„Zastupitelstvo nesouhlasilo s původní podobou, proto proběhly úpravy plánu,“ vysvětlil Jan Cihlář z Ateliéru Cihlář, který pro kraj změny Zásad územního rozvoje připravil. „Přijetím změny dojde k deregulaci území, které bude nově možno využít i jinak.“

To v praxi znamená, že dokončením aktualizace zásad padnou například stavební uzávěry v obcích ležících na trase dříve plánovaného plavebního kanálu. A změny se dotknou obcí od hranice s Polskem až po jižní okraj Novojičínska.

S uvedením změn v platnost skončí i možnost stavby „krátké“ trasy kanálu, tedy splavnění Odry z Polska po Ostravu, což bylo bráno jako jedna z variant možného vývoje.

„V tuto chvíli není cesta, jak by šlo kanál postavit. Pokud by se takový záměr znovu objevil, musel by se kanál opět do zásad zakomponovat,“ vysvětlila Beata Šmídová, vedoucí odboru územního plánování krajského úřadu.