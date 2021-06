Firemní auto jelo v Ostravě v protisměru, policie hledá řidiče a svědky

Škoda Fabia Combi ohrožovala ostatní v 19:18 hodin ve směru od Frýdku-Místku do centra Ostravy, a to na úrovni průmyslové zóny v ostravském obvodu Hrabová. Čtyřproudá vozovka je uprostřed rozdělena svodidly.

„Na základě záznamu přestupku, který na mobilní telefon pořídil jiný účastník dopravního provozu, žádáme další svědky, případně řidiče, kteří by také mohli mít podobný záznam, aby kontaktovali linku 158,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.



Dodala, že jakákoliv informace může pomoci tento případ objasnit.



Na dotaz iDNES.cz mluvčí dodala, že policie podle registrační značky zjistila, že jde o služební vůz, zná tedy i jeho provozovatele. „Jenže v současné době zatím nedisponujeme jménem řidiče,“ vysvětlila.

Podobných případů policie na tuzemských silnicích zaznamenává ročně přes dvě stovky.

Pokud se řidič například vinou chyby při nájezdu na dálnici ocitne v protisměru, pak policie radí zastavit co nejdříve na krajnici, ideálně vlevo vedle pomalejšího jízdního pruhu. Pokud to není možné, tak pak co nejblíže středovému pásu dálnice. Současně je třeba zapnout varovné blinkry, aby bylo vozidlo co nejlépe vidět, a v reflexní vestě co nejdříve opustit auto i vozovku a přes tísňovou linku 158 přivolat policisty.