Ostrava vybrala developera, který u bývalých jatek postaví bytový komplex

8:10

V sousedství nově zrekonstruovaných historických jatek v centru Ostravy jsou zatím jen ruiny bývalých hudebních klubů či proluka po prodejně koberců. Ale to se má do roku 2026 změnit. V té době by tam měla stát multifunkční budova se 158 byty.