Rychlost konce OKD zaráží, říká Lipner, lídr koalice STAN+Zelení+Nezávislí

„Stane se něco, s čím jsme sice počítali, ale nikdo si ukončení těžby uhlí v kraji nedovedl představit. A zvláště pak i důsledky tohoto kroku. Stát i kraj musí pomoci, zatím se mnoho neudělalo,“ upozorňuje Lipner, který je starostou obce Horní Suchá na Karvinsku.



Proč STAN v krajských volbách nekandiduje sám a přibírá k sobě další?

Určitým způsobem jsme vyslyšeli volání po širších koalicích demokratických stran, protože se Zelenými i Nezávislými máme hodně podobné programy. Jsou tam velmi kvalitní kandidáti, třeba i starostové. Máme nějakou sebereflexi a určitě budeme rádi, když se společně dostaneme přes pět i více procent.

Nemrzí vás, že řada starostů vytvořila vlastní kandidátku Starostové pro kraj s lídrem Vladimírem Tancíkem, starostou Otic?

Lhal bych, kdybych tvrdil, že mi to je jedno, některé starosty z této kandidátky znám, dokonce s některými kamarádím. Možná zareagovali na to, že poté, co jsme lidem od Zelených a Nezávislých nabídli důstojné pozice na koaliční kandidátce, někteří jiní starostové asi nebyli spokojeni. Pana Tancíka znám, je velmi ambiciózní. Připouštím, že si navzájem některé hlasy vezmeme.

Jak se vám líbí vývoj kraje od jeho vzniku před dvaceti lety?

Zažil jsem ještě okresní úřad a popravdě řečeno, současný systém obcí s rozšířenou působností plus kraje nerovná se okresní úřad. Vzpomínám si, jak nám na okrese pomáhali s dotacemi, dokonce vypracovali žádost. Zkuste nyní zajít na kraj, ať vám pomohou získat dotaci. Kdysi nám s proměnou Dolu František na průmyslovou zónu pomohla Agentura pro regionální rozvoj, ale ta se změnila a pomoc už je možná jen na komerční bázi.

V nadcházejícím volebním období čeká Karvinsko, odkud pocházíte, asi mnoho změn.

To nepochybně. Jako člen Svazku měst a obcí okresu Karviná jsem projel pouhelnými regiony v západní Evropě a tam si nehráli na soutěžení o dotace, ale zainvestovali přímo a plošně, regiony tam v podstatě vybudovali znovu. To se u nás ještě zdaleka nestalo. Existuje sice program pomoci POHO 2030, který měl velkolepé zahájení, ale zatím příliš nepomohl. Nějaká energostezka podél horkovodu opravdu není to, co region nutně potřebuje. Mnozí si ani neuvědomují důsledky konce OKD a těžby. Například se to týká i rozvodů užitkové vody nebo problému možného konce čerpání důlních vod. Je toho opravdu hodně a stát má k tomuto regionu velký dluh.

Se samotným koncem těžby uhlí jste se už smířil?

Jednou to sice přijít muselo, ale udivuje mě rychlost, s jakou se stát chce s OKD vypořádat. Ačkoli nejsem rozhodně příznivcem konspiračních teorií, tak mě zaráží, jak se OKD chce zavřít za každou cenu a co nejrychleji. Na koksovatelné černé uhlí je přece navázáno i hutnictví. Někdy si proto říkám, jestli někdo nechce kvalitní uhlí a možná i ocel radši dovážet.

Ale kraj není jen Karvinsko, problémy jsou i jinde.

Jistě, naši kandidáti jsou z celého kraje, ale ukončení těžby uhlí na Karvinsku bude velmi aktuálním a akutním problémem. Pochopitelně za velmi důležité považujeme například i pozvednutí Bruntálska. Je s podivem, že tolik let po válce a po odsunu většiny původního obyvatelstva se pořád tento region nachází na okraji zájmu. Tak, jak existuje a je škodlivý pragocentrismus, tak stejné to je i s ostravocentrismem. Ostrava jako krajská metropole je určitě důležitá, ale jsou i regiony, které potřebují pomoci nejméně stejně.

Jan Lipner Narozen v roce 1965 v Českém Těšíně, ale celý život bydlí v Horní Suché na Karvinsku.

Vystudoval Střední zemědělskou školu – obor zahradník, poté Vysokou školu zemědělskou v Brně, fakultu zahradnictví v Lednici.

Pracoval v Okresním podniku služeb Karviná, poté několik let podnikal v zahradnictví, od roku 1994 je v zastupitelstvu Horní Suché a od roku 1999 je starostou této obce.

Jaké jsou hlavní body vašeho programu?

Rozhodně nemáme ambice na megalomanské plány typu kanál Labe– Odra–Dunaj, nepovažujeme za přínosné ani nějaké obří průmyslové zóny s montovnami. Musíme si také říci, jak rozsáhlá má být podpora nových linek na mošnovském letišti, když nedaleko máme rozvinutá letiště v Katovicích a v Krakově. Musíme zastavit odliv mladých lidí, líbí se nám třeba systém duálního vzdělávání, tedy že si firmy vychovávají své učně. Tak to třeba mají v Třineckých železárnách. Pokud se ukazuje, že něco dobře fungovalo, tak proč se k tomu nevrátit? Vždyť ani jesle už nejsou sprostým slovem. Musí se také zlepšit image kraje. Zavedl jsem nedávno naši pracovnici z pražské centrály STAN na lodičky v Karviné a byla překvapená, jak je tady hezky. Nechceme nové dálnice, ale potřeba jsou obchvaty měst. Jak ukázal koronavirus, tak by nebylo rozumné uzavírat další krajská zdravotnická zařízení, protože potřebujeme rezervu pro případ, kdyby se problém, který nedávno postihl Karvinsko, týkal více regionů najednou.

Kde máte hranici volebního úspěchu a s kým chcete do případné koalice?

Cílíme sice na dvojciferný výsledek, ale pochopitelně základní prvek úspěchu je překročení pěti procent. Pak bychom rádi s někým utvořili koalici a získali podíl na krajské radě. Nevymezujeme se sice proti nikomu, ale připouštím, že koalici s KSČM a SPD si neumím představit. Celostátně sice nemusíme ani hnutí ANO, ale myslím, že současný hejtman Vondrák není typický představitel tohoto hnutí. Na nikoho neútočíme ani jej nešpiníme, chceme společně pracovat na zlepšení života v našem kraji. Hodně se mi například líbí způsob politiky slovenské prezidentky Zuzky Čaputové.