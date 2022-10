Sadaři letos sklízejí více ovoce, i tak jsou ale ve ztrátě

Vyšší úroda letos podle oslovených pěstitelů neznamená vyšší zisk. „Ten vzniká jen v případě, že prodáte úrodu za ceny, které převýší vaše náklady. A to u nás neplatí,“ zdůvodnil Jiří Dulava, ředitel Sadů Životice na Karvinsku.

„Sklízíme o tunu jablek z hektaru více než loni a stále jsme ve ztrátě. Důvodem je extrémní dovoz jablek z Polska, který nás nutí kopírovat polské ceny,“ vysvětlil Dulava.

V posledních letech podle něj v Polsku vznikly díky dotační politice tamní vlády obrovské výměry sadů s cílem vyvážet jablka do Ruska.

„V sadech o výměře stovek hektarů produkují Poláci ročně miliony tun ovoce, pro které dnes nemají odbyt, a tak svou nadúrodu nasměrovali k nám, hluboko pod cenou, jen aby prodali,“ tvrdil Dulava.

Levná jablka v obchodech český spotřebitel vítá, ovocnáři ale vidí situaci jinak. Také je zasáhla inflace, například v životických sadech vzrostla cena hnojiv oproti loňskému roku o tři sta procent, pohonné hmoty zdražily o osmdesát, elektřina o devadesát a cena uhlí o padesát pět procent.

Část úrody sadaři nabízejí pro samosběr

„Výkupní cena jablek je nicméně přibližně stejná jako před pěti lety. Pokud dáme všechna čísla vedle sebe, je naprosto jasné, že tento nepoměr nevydržíme dlouho,“ vyčíslil Dulava. Omezit výměru sadů, jako to již dnes dělají některé velké farmy, kde je sadovnictví pouze jednou z částí zemědělské výroby, v Životicích nemohou. Ovoce je jediným sortimentem, který pěstují.

Podobně jsou na tom další sadaři z Ovocnářské unie Moravy a Slezska, kteří produkují jablka na pěti až padesáti hektarech sadů.

„Nemůžeme si dovolit stromy okamžitě vykácet a vysadit místo nich rentabilní plodiny, jako jsou kukuřice nebo řepka. Nemáme na to techniku,“ uvedl Eduard Kozák, který má 40 hektarů sadů u Hranic na Moravě.

„Hledáme cesty sebedrobnějších úspor, neobnovujeme sady ani neinvestujeme. Pustili jsme se i do sušení ovoce, do výroby povidel a moštování. Část úrody nabízíme lidem i formou samosběru.“

Ten zvolili jako jednu z možností úspor i na Farmě Lička v Sedlnicích na Novojičínsku. „Jabloně máme na 5 hektarech a polovinu jsme zpřístupnili pro vlastní sběr. Jablka si tu mohou zájemci natrhat za dvacet až pětadvacet korun. Zisk z toho nemáme. Ušetříme ale náklady na pohonné hmoty, mzdy i energie, které bychom investovali do skladování,“ uvedla Iva Ličková, která nevylučuje, že část úrody zůstane i na stromech.

Preferujte české ovoce, vyzývají pěstitelé

Jak dlouho dokážou přežít, si ale žádný z ovocnářů netroufá odhadnout. Podmínky by měl podle nich srovnat stát.

„Vláda by si měla uvědomit, co do budoucna chce. Zda preferuje malá, strupovitá a červivá jablka ve venkovských zahradách a kolem cest, nebo tu chce kvalitní ovocné sady, které dotvářejí charakter české krajiny. Pokud situaci nezačne řešit, sady zmizí a nám tu opravdu zůstanou jen ta červivá jablka. Ta ale budou dostupná pouze lidem na venkově. Ve městě se budou kupovat jablka z dovozu. Samozřejmě za cenu, která ani náhodou nezůstane na výši polských jablek,“ poznamenal Dulava.

Řešení je podle ovocnářů jednoduché. „Preferovat v českých obchodech prodej domácího ovoce za rozumné ceny,“ je přesvědčený předseda Ovocnářské unie Česka Martin Ludvík.

Česká jablka na trhu jsou podle něj zárukou jejich čerstvosti. „Cesta od pěstitele ke konečnému zákazníkovi je v tomto případě nejkratší. Pěstitelé je nemusí trhat před dozráním, nemusí je chemicky ošetřit proti parazitům a plísním, aby přežily export, a mají tudíž mnohem lepší chuť než jablka dovezená například z Nového Zélandu, o cenové dostupnosti nemluvě,“ vysvětlil Ludvík.