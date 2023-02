Internet v kraji zdomácněl. Má ho většina lidí, aktivně jej používají i senioři

Ukázalo to nejnovější vyhodnocení průzkumů Českého statistického úřadu. Údaje o využívání informačních a komunikačních technologií statistici v domácnostech i mezi jednotlivci zjišťují od roku 2005.

„Od roku 2012 se provádí v rámci integrovaných šetření v domácnostech, a to formou osobního interview s využitím počítače, na výběrovém vzorku zhruba deseti tisíc jednotlivců ve věku šestnáct let a více,“ upřesnil Patrik Szabo z Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě.

Vyhodnocení dat ukázalo, že si obyvatelé severní Moravy a Slezska internet oblíbili a využívají jej dokonce více, než je republikový průměr. Na počítači i v mobilu, k nakupování i při nakládání s penězi.

Zatímco počet domácností s počítačem se v posledních letech nemění, podíl těch, co mají internet, stále roste. V kraji jej podle posledních zpracovaných dat používá 84,5 procenta obyvatel starších šestnácti let, zhruba o dvě procenta víc, než je republikový průměr, a o dvacet procent víc než deset let zpátky. K internetu je připojených 84,2 procenta domácností, asi o 26 procent více než před deseti lety.

V mobilu internet využívají zhruba tři čtvrtiny moravskoslezské populace nad šestnáct let. „V roce 2011 to bylo pouze 5,9 procenta obyvatel,“ doplnil Szabo s tím, že v Moravskoslezském kraji došlo k největšímu vzestupu používání sítě přes mobilní telefon z celé České republiky. Kraj je zároveň v podílu uživatelů internetu v mobilu třetí v republice – za Prahou a Karlovarským krajem.

„Internet je životní styl“

Přes 70 procent lidí nad šestnáct let v moravskoslezském regionu přes internet nakupuje a zhruba 69 procent využívá online bankovnictví. Sociální sítě pak 60 procent lidí. Všechna tři čísla jsou rovněž nad průměrem republiky.

A nejde jen o záležitost mladých. „Podíl osob nad pětapadesát let, které se připojují k internetu, je 61,5 procenta,“ uvedl Patrik Szabo. Tento počet se za posledních deset let ztrojnásobil. Ve věku 16 až 34 let využívá v kraji internet 98 procent obyvatel, ve věku 35 až 54 let rovněž 98 procent. Více muži než ženy.

Na základě dělení podle ekonomické aktivity si velmi dobře stojí důchodci. Online je jich 54 procent a jde o třetí nejvyšší podíl v této věkové kategorii v zemi.

„S internetem jsem začala před několika lety. Kvůli kontaktu s dětmi a vnoučaty, ale hledám si i praktické informace,“ popsala Ostravanka Anna Drahokoupilová. Bývalou prodavačku práci na počítači učila rodina a našla si i bezplatný kurz.

Stoprocentní zastoupení mezi uživateli internetu mají studenti, a to nejen v kraji, ale napříč celou republikou. „Je to nutnost při studiu. Neumím si představit někoho, kdo by internet nepotřeboval. Je to i životní styl,“ poznamenala dvaadvacetiletá vysokoškolačka z Opavy Lenka Kadlíková.

Severní Morava a Slezsko se i v případě studentů drží v popředí. Místní absolventi středních škol se často hlásí právě na obory informačních a komunikačních technologií. „V Moravskoslezském kraji mělo trvalé bydliště 2 029 vysokoškoláků studujících obory informačních a komunikačních technologií, což byl mezi kraji druhý nejvyšší počet,“ konstatoval k vyhodnocení údajů Patrik Szabo.

Prací v oblasti zmíněných technologií se v kraji aktuálně zabývá na dvacet tisíc lidí. Zaujímají tři a půl procenta všech zaměstnanců.