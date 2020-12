Spory dusí vítkovický fotbal, ukončené insolvenční řízení vystřídá další

Ten měl navrhující straně podle insolvenčního návrhu dlužit 1,13 milionu korun, což ovšem MFK od zářijového začátku insolvenčního řízení popíral.



Existence dluhu se ale u úterního jednání soudu v podstatě vůbec neprobírala. Hlavním důvodem byl fakt, že k zahájení insolvenčního řízení je podle zákona mimo jiné potřebné, aby měl dlužník více než jednoho věřitele.



A to se v úterý FCV prokázat nepodařilo. I proto, v podstatě už v okamžiku, kdy soudkyně chtěla insolvenční návrh zamítnout, stáhl jeden z vítkovických klubů svůj návrh zpět.

„Navrhovatel neosvědčil mnohost věřitelů. Po provedeném dokazování soud zjistil, že jediným věřitelem dlužníka je navrhovatel, když navíc dlužník činí jeho pohledávku spornou. Do řízení se nepřihlásil žádný další věřitel, insolvenční řízení tedy bude muset být ve smyslu paragrafu 143 zastaveno,“ konstatovala soudkyně.

Načež se o slovo přihlásil právník FCV a návrh stáhl.

„V době podání byl náš návrh zcela důvodný, dlužník vykazoval zákonné znaky úpadku. Pokud tedy dnes bereme svůj návrh zpět, tak pouze z důvodu, že nejsou ze strany dlužníka naplněny zákonné požadavky, tedy mnohost věřitelů,“ vysvětil právní zástupce navrhovatele důvod stažení insolvenčního návrhu.



„Tato skutečnost však nastala až po podání insolvenčního návrhu,“ dodal.

Z navrhovatele nyní v pozici dlužníka

To by mělo v praxi znamenat, že MFK některým věřitelům zaplatil až v době po podání insolvenčního návrhu. Ani to se ale navrhující straně nepodařilo prokázat.

Insolvenční řízení s jedním z vítkovických fotbalových klubů skončilo, další se však chystá. V pozici dlužníka se nyní pro změnu ocitnou právě zástupci klubu FCV, který má podle insolvenčního návrhu dlužit svým někdejším trenérům.

Insolvenční řízení je naplánováno na středu 16. ledna. „Obě tato řízení spolu souvisí,“ komentoval chystané jednání právní zástupce FCV. „Kdybychom uspěli v dnešním jednání, měli bychom několikanásobně více peněz, než kolik bychom na vyrovnání platů trenérů potřebovali. Kvůli sporům mezi kluby jsme totiž nedostali dotace, o které jsme žádali.“

Klub dluží trenérům i mladým fotbalistkám

Fotbalový klub FC Vítkovice ale nedluží jen trenérům. Už déle po něm své peníze požadují i někteří bývalí členové.

Jako například někdejší hráčky dorosteneckých týmů. V jejich případě došlo dokonce k odchodu podstatné části fotbalistek.

„Komunikace s klubem se neustále zhoršovala, a tak jsme hromadně přestoupily do Akademie FC Baník Ostrava,“ přiblížila situaci v klubu někdejší hráčka. „Přestup zařizovali trenéři, kteří odešli s námi z důvodu neplacení odměn. Trenérům klub dlužil snad 70 tisíc, dalších 70 tisíc pak hráčkám v kategoriích do 15 a 18 let. Těm starším za neuskutečněné soustředění a mladším pak za zkrácené soustředění kvůli covidu. Klub nereaguje, neodpovídá na žádné výzvy rodičů ani trenérů o vyrovnání dluhu.“

Na spory, naschvály a zmatky mezi zástupci obou fotbalových klubů, odkazujících se k historii vítkovického fotbalu, tak doplácejí hlavně děti, které v obou znepřátelených klubech hrají. Případ řeší i ostravský magistrát a FAČR.