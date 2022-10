Odbory chtějí dohnat růst cen vyšší mzdou, firmy se kvůli energiím zdráhají

Obě strany jsou postaveny do situace, kdy „chápou“ složitou situaci svého partnera ve vyjednávání.

„Velký vliv bude mít na průběh a výsledek vyjednávání inflace, což je pro nás jeden z důvodů, proč požadovat navýšení platů,“ komentuje pozici odborů Martin Sýkora, vedoucí Regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO pro Moravskoslezský kraj. „Na druhé straně se firmy bojí přidat, protože nikdo neví, jak to bude s cenami energií,“ konstatuje.

Potvrzuje to i Aleš Spiewok, odborový předák bohumínských ŽDB. „Jednání o kolektivní smlouvě jsme teprve zahájili a zatím není nic rozhodnuto. Do konce roku máme každopádně ještě dost času,“ potvrdil zahájení vyjednávání.

„Konkrétní být zatím nemůžeme, nechceme zveřejňovat naše požadavky, ať se s nimi nejprve seznámí zástupci firmy. Je nám jasné, že bude těžké se alespoň přiblížit k inflaci, což by bylo pro zaměstnance optimální. Je ale potřeba ty propady reálných příjmů alespoň co nejvíce vyrovnat. Každopádně je zde úplně jiná situace než dříve. Rozumíme, že to zaměstnavatel nemá kvůli cenám energií taky jednoduché,“ poznamenal.

Automobilka si hodlá udržet pozici

O tom, v jakých číslech se mohou konkrétní požadavky odborářů i protinabídky vedení firem letos pohybovat, vypovídá i situace v nošovické automobilce Hyundai. Firma už několik let patří mezi nejlépe platící zaměstnavatele v regionu, odboráři chtějí tuto pozici udržet.

„Odbory přišly s návrhem na navýšení základních mezd o 16 procent a výplatu mimořádného bonusu ve výši 45 tisíc korun. Naše společnost nabízí uzavření kolektivní smlouvy na dva roky s tím, že v roce 2023 dojde k navýšení základních mezd o 10,2 procenta a v roce 2024 o 7,1 procenta. A k tomu vyplatíme mimořádné bonusy v celkové výši 30 tisíc korun a navýšíme některé příplatky,“ popsal vyjednávací pozice obou stran mluvčí nošovické automobilky Hyundai Petr Michník.

Současná průměrná mzda na dělnických pozicích v automobilce podle mluvčího dosahuje 45 860 korun, na jaře společnost vyplatila zvláštní odměnu ve výši 10 tisíc korun.

Jednání mohou být tvrdá

Dvouciferné číslo percentuálního navýšení mezd v příštím roce požadují v rámci kolektivního vyjednávání také v novojičínské společnosti Varroc Lighting Systems.

„Jsme teprve na začátku jednání, ta budou ještě rozhodně pokračovat, takže konkrétní požadavky zatím zveřejňovat nechceme. Ale můžeme říct, že kvůli vysoké inflaci a podobně budeme požadovat navýšení mezd zaměstnanců o dvouciferné číslo,“ informoval o průběhu vyjednávání odborový předák společnosti Pavel Zelený.

Jednat se chystají i v hutích, ve společnostech Liberty Ostrava a Třinecké železárny. Tedy ve firmách, které pociťují dopady drahých energií i vysokých cen uhlí velice silně. O to tvrdší mohou zdejší vyjednávání být.

„Mohu potvrdit, že kolektivní vyjednávání začne příští týden, konkrétnější informace zatím poskytovat nebudeme,“ informovala mluvčí Liberty Ostrava Barbora Dvořáková Černá.

„Začínáme příští týden, s našimi návrhy nejprve seznámíme zaměstnavatele,“ přidala za zástupce odborů Alena Sobolová. Podobně je tomu i v Třineckých železárnách. „Kolektivní vyjednávání je na samém počátku, detaily sdělovat nebudeme,“ konstatovala mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.