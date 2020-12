S novými jízdními řády zmizí málo využívané spoje, kraj musí šetřit

Naopak začne opět jezdit linka 885 z Karlovy Studánky na Ovčárnu. O víkendu pojede víc spojů, ale každý vůz vezme jen 60 lidí.

Na Opavsku budou některé spoje linky 920 převedeny do linky 260, obslouží tak více obcí. Některé noční spoje na linkách 270 a 351 z Ostravy do Opavy či Frýdku-Místku pojedou v jiném čase.



S koncem těžby Dolu Lazy budou zrušeny přímé spoje linky 544 z Karviné. A v souvislosti se zahájením tříleté výstavby obchvatu Karviné budou odkloněny všechny linky obsluhující Stonavu: 515, 540, 541, 581, 582 a 583. Informace jsou na www.kodis.cz.

„Kvůli covidu lidé méně cestovali a příjmy kraje se propadly o 150 milionů. Na to jsme museli reagovat, takže budou drobné změny v jízdních řádech. Rušit budeme autobusové spoje, které využívalo do pěti lidí. Budou muset přestupovat, ale do cíle se vždy dostanou,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka s tím, že desítky milionů chybí i v drážní dopravě, ale ta se omezovat nebude. Dodal také, že změny byly oznámeny starostům všech dotčených obcí.

Cestující se mohou od ledna těšit i na několik příjemných novinek. „Ve všech regionálních autobusových spojích objednávaných krajem půjde zaplatit jízdné platební kartou. Navíc budou autobusy ve všech oblastech kraje budou vybaveny wifi routerem,“ sdělil Podstawka.