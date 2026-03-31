„Už máme položeno,“ hlásí kastelán zámku Kunín Jaroslav Zezulčík, že v celém prvním patře barokního panského sídla během března podlahy chodeb i jednotlivých místností pokryly červené koberce, což zcela zásadně změnilo tvář tamních interiérů. „V prvním patře návštěvníci poprvé nahlédnou i do pokoje s krásnou empírovou výmalbou,“ potvrdil Zezulčík i nově zpřístupněnou místnost. Lidé ji uvidí od zahájení sezony na Zelený čtvrtek.
Přípravy otevření dvojice posledních dosud nepřístupných sálů právě vrcholí na zámku ve Slezských Rudolticích. „Ještě chybějí závěsy, ty budeme řešit v sobotu. Tento týden přijde i koberec. Jinak máme hotovo,“ popisuje kastelán Tomáš Zemba s tím, že jde o sály kuriozit a východního umění. „V jednom jsou klasické kuriozity, východní umění a drobnosti z mořského světa a pravěku. Druhý je takzvaný Venušin sál kuriozit a tam lidé uvidí třeba staré kámasútry.“
Dodal, že vycházejí z historických podkladů. „Hrabě Albert, na kterém stavíme příběh našeho zámku, a jeho manželka tyto věci sbírali. Jakmile bude hotovo, stanou se sály součástí prohlídky,“ avizuje Zemba s tím, že druhý sál bude přístupný jen dospělým.
Cesta do Afriky bude zážitek
Rovnou celou prohlídkovou trasu slibují na zámku v Raduni. Speciální okruh Vzpomínky na Afriku povede po stopách hraběte Gebharda Blüchera, který se na konci 19. století vypravil do jižní Afriky.
„Nejde o klasickou prohlídku, ale zážitek, který návštěvníky přenese do jiné doby i krajiny,“ líčí kastelánka Markéta Kouřilová. Hlavní roli budou díky audiovizuálním prvkům hrát vjemy, zvuky a atmosféra a trasa bude přístupná od června.
Na hradě Sovinci je ve finále obnova dvou bastionů, které byly součástí opevnění hradu za třicetileté války. Nově obohatí jeden z hradních prohlídkových okruhů. „Máme dva okruhy, základní prezentuje interiéry hradu a nádvoří, druhý vede po vnějším opevnění převážně z dob třicetileté války. A díky bastionům otevřeme jeho další úsek,“ popisuje kastelán Michal Koutný.
Zámek Raduň chystá cestu časem. Návštěvníky pohltí africké horko i sny o diamantech
Kromě toho kasteláni hlásí i nové exponáty. Třeba na zámku v Hošťálkovech obnovili kamna. „Zámek míval kamna v každé místnosti. Za doby ústavu (zámek od 60. let 20. století sloužil jako ústav pro mentálně postižené ženy – pozn. red. ) je dělníci vybourali. Teď se nám podařilo kamna sehnat a umístili jsme je do niky jedné z místností,“ vysvětluje kastelánka Andrea Šírová. „Lidé mohou obdivovat i opravený portál či nová vrata.“ Zámek Kunín přírůstky představí výstavou Zámecké návraty.
Na zámku ve Štáblovicích doplnili další střípky k životnímu příběhu jeho majitelů, zejména barona Viktora Sobka z Kornic. „Pořád se daří něco objevovat. Teď máme například pohlednici s rukopisem jeho sestry Gisely a vrátil se i nábytek, třeba komoda,“ říká Dagmar Janáčková ze správy zámku. Průvodci po štáblovickém zámku provedou návštěvníky celou sezonou v dobových kostýmech.
Průvodci v historických hávech
Na ty sázejí i pracovníci hradu Hukvaldy, kde se letos zaměří na autenticitu, aby se co nejvíce přiblížili konci 15. století. „Kožené boty, kalhoty, suknice, kápě, opasek, dýka a tašvice,“ popisuje oděv průvodců kastelán Miroslav Bitter.
Zaměstnanci hradu Hukvaldy letos založí novou tradici – 9. května ho opanuje první ročník mezinárodního lukostřeleckého turnaje Hukvaldský šíp. „Lukostřelci budou soutěžit v několika disciplínách,“ hlásí Bitter a upozorňuje i na Středověké dny poslední květnový víkend. „Sjede se přes sto účinkujících. Hrad vybavíme dobovým nábytkem a další výbavou, přijede lovecká družina se psy i dravci.“
Začátek sezony na většině objektů patří jaru a Velikonocům. Velikonoční prohlídky lákají v Raduni, Kuníně, Hošťálkovech i Štáblovicích. Hrad Sovinec kromě nich slibuje od pátku do pondělí i šermíře a ve Slezských Rudolticích bude velikonoční koncert violistky Jolanty Szajewske.