Vstup dražší, ale bez roušek. Moravskoslezské zámky a hrady zahájily sezonu

Zámek v Hradci nad Moravicí na Opavsku začíná výstavou nazvanou Knížecí Velikonoce, ale dvě největší expozice se chystají na květen a červen.

„V květnu to bude výstava ze sbírek orientálního umění, kterých máme nejvíce v tuzemsku. A v červnu to bude výstava dobových fotografií posledních majitelů zámku,“ přiblížil kastelán Radomír Přibyla.

Vstupy do zámku zdražil o třicet korun. Kastelán také uvedl, že mimo prohlídek se některé akce budou konat jen o víkendech. V Hradci nad Moravicí se rovněž chystá rekonstrukce interiérů Červeného zámku, ale potřebných 165 milionů korun zatím není k dispozici.

Raduň chystá zážitkovou mapu parku

Kastelánku zámku v Raduni na Opavsku Markétu Kouřilovou těší, že sezona začíná v tradičním jarním termínu. „Díky tomu můžeme po dvou letech začít o víkendech a ve svátky s velikonočními prohlídkami,“ podotkla.

Raduň také chystá zážitkovou mapu zámeckého parku. „K dispozici bude v zámecké pokladně, až se trochu ustálí počasí. Hlavně rodiče s dětmi v ní najdou poučení, jak fungovaly anglické parky, tak i možnosti her a fantazie,“ nastínila kastelánka.

Rovněž v Raduni se zdražilo, základní vstup přijde na 170 korun. V oranžerii se cena zvýší o 10 korun. „Na červen chystáme zahradní slavnost, kde ukážeme, jak se šlechta bavila. Pro omezený počet lidí připravíme i degustace,“ slíbila kastelánka.

Kunín: Do oratoře jako šlechta

Dobře to kdysi mělo panstvo na zámku v Kuníně na Novojičínsku zařízené. Spojovací chodbou šlechtici došli suchou nohou až do sousedního kostela Povýšení sv. Kříže, kde usedli do oratoře, jakéhosi předchůdce VIP lóže, odkud sledovali bohoslužby. Po dlouhé době to díky stavebním úpravám bude umožněno i návštěvníkům.

„Ještě nemáme přesný termín, ale zpřístupnění oratoře bude paráda. Lidé si díky tomu prohlédnou malbu od vídeňského malíře Antona Koliga,“ popsal historik a kastelán Jaroslav Zezulčík.

Koronavirové prodlevy v Kuníně využili i k úpravám interiérů pokojů podle dobových fotografií, počítají také s možností vyfotografování v róbě kunínské hraběnky Marie Walburgy z přelomu 18. a 19. století nebo s kostýmovým představením hraběnčina oblékání.

I v Kuníně museli po delší době zdražit. Návštěvníci se také mohou těšit na výstavy o čtyřiceti šlechtických rodech, které hájily českou státnost, a o přátelství a spolupráci známého architekta Adolfa Loose s posledními majiteli zámku.

Sovinec drží vstupné ve stejné výši

Zrekonstruovanou hradní zbrojnici představí už tento víkend na hradu Sovinec na Bruntálsku. „Co tam bude, to je překvapení, ale bude se to týkat třicetileté války,“ naznačil kastelán Michal Koutný.

Hned první dubnový víkend čeká návštěvníky rytířský turnaj, v květnu hudební Bubofest. Sovinec jako jeden z mála zatím nezdražuje. „Letos ceny vstupného držíme, uvidíme, jak dlouho tak vydržíme,“ dodal kastelán Koutný.

Aplikace přiblíží Hukvaldy teď i kdysi

Dva velké projekty připravili na hradě Hukvaldy na Frýdecko-Místecku. Všechno dění na hradě nově přiblíží webová televize. „A máme i mobilní aplikaci, v níž si virtuálně projdete hrad nyní a kolem roku 1700, tedy v plné kráse,“ řekla kastelánka Barbora Hrabovská.

Velká akce se chystala hned na tento první víkend, a to rytířské i šermířské souboje i středověký průvod, jenže kvůli nepříznivému počasí museli tuto velkou akci odložit na 30. dubna. A areál se otevře až v úterý 5. dubna. Také Hukvaldy zdražily, ale na základním vstupném jen o desetikorunu – na sto korun.