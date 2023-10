Hukvaldy otevřely renesanční Kühnův palác, má zasklená okna i nové schodiště

Většinu návštěvníků na Hukvaldy vylákalo hezké počasí, většina z nich ani netušila, že se na hradě otevírá po letech alespoň částečně zrekonstruovaný Kühnův palác, část hradního jádra, které bylo návštěvníkům dlouho nedostupné.

„Veřejnosti bylo zpřístupněno dvoupatrové obytné křídlo renesančního paláce z druhé poloviny 16. století, takzvaný Kühnův palác,“ konstatovala mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. „Revitalizace spočívala hlavně v zasklení oken, položení nové podlahy, vybudování schodiště a doplnění dřevěných a kovových prvků. V rámci projektu dostal palác také novou elektroinstalaci a kompletní osvětlení.“

Celou rekonstrukci za 4,2 milionu korun se povedlo provést během několika měsíců, možnost získat peníze se totiž objevila na poslední chvíli, díky přeshraničnímu programu Interreg.

„Zasklení paláce bylo nejen velkým technickým oříškem, ale zahrnovalo mimo jiné i složitou komunikaci, například s památkáři,“ přiblížila peripetie projektu Karin Vitásková, ředitelka Muzea Beskyd, které hukvaldský hrad spravuje. „Nenazývala bych to ale bojem, byla to komunikace s odborníky, v níž se mísilo několik variant způsobu přístupu k takové památce, jako je hukvaldský hrad. Myslím, že se podařilo najít polohu, kdy je zachován stav památky, a přitom je návštěvník schopen rozeznat jednotlivé vývojové fáze hradu.“

Při plánování změn se bralo v úvahu třeba i to, jak skla do oken paláce namontovat. Zda doplňovat ostění, jaký typ oken zvolit, jaký by měl být konečný vzhled paláce.

Opravy čekají i další památky

„Je důležité zachovat odkaz na současný stav, aby návštěvník věděl, že se nic nezměnilo. V rámci interiéru sice uvidí třeba upravenou pískovcovou dlažbu, ale ta je tady hlavně pro jeho bezpečí. Vše ostatní jsme se snažili zachovat tak, jak se nám dochovalo z minulosti,“ vysvětlila ředitelka Muzea Beskyd.

Zpřístupnění Kühnova paláce není poslední stavební úpravou hradu. Už v příští sezoně se na Hukvaldech počítá například s úpravou hlavní cesty spojující jednotlivá nádvoří, stavební práce se zaměří i na hradby. Moravskoslezský kraj má na opravy památek a na kulturu vyhrazeno zhruba 800 milionů korun. To se má ale změnit.

„Rozpočet kraje na kulturu a památkovou péči se podařilo zvýšit ze zhruba 800 milionů na 1,4 miliardy korun,“ konstatovala Karin Veselá, vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu. „Připravuje se nové programovací období a my ty peníze budeme potřebovat jak na přípravu projektů, tak na realizaci a kofinancování.“

Získané peníze mají mířit na nejrůznější projekty, z těch kulturních to má být například dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Těšínského divadla. Peníze ale zamíří i na památky.

„Velká investice se chystá například v zámku Nová Horka na Novojičínsku, kde bychom chtěli do úprav prvního patra investovat zhruba 150 milionů,“ přiblížila plány kraje Karin Veselá. „A chystáme třeba i rekonstrukci Žerotínského zámku v Novém Jičíně nebo bruntálského zámku, která se může vyšplhat možná až na půl miliardy korun.“