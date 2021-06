Hotelům na léto ubývají volné termíny, velký zájem je o Beskydy i Jeseníky

Například v katastru beskydských obcí Ostravice, Staré Hamry a Bílá není podle vyhledávacích webů Booking.com, případně Trivago v prvním prázdninovém týdnu pro celotýdenní ubytování čtyřčlenné rodiny volný jediný pokoj.

O ubytování v horách je obrovský zájem a majitelé tamních hotelů, penzionů a apartmánů tak mají alespoň malou náplast na ztráty způsobené covidem.

„Zájem o letní ubytování byl tady pořád, ale v loňském roce se výrazně zvýšil,“ komentuje situaci Kateřina Nakládalová, spolumajitelka ubytovacího zařízení Apartmány na Faře v horské obci Bílá na Frýdecko-Místecku.

„Pokud by někdo chtěl týdenní pobyt, pak máme první volné termíny až v září. Poslední volná místa jsou ještě na konci června, ale o prázdninách máme plno,“ přibližuje.



O zimní sezonu kvůli covidu přišli

A se zvýšeným zájmem se podle Kateřiny Nakládalové mírně prodlužuje i sezona. „Větší zájem je nyní po delší dobu než dříve, více se prodávají například zářijové termíny,“ dodala.

Podobně se na velký zájem turistů těší i na opačném místě kraje, pod vrcholem Pradědu.

„V současnosti máme na léto rezervace na zhruba 35 procent kapacity hotelu, což je dobrá zpráva, znamenalo by to v létě obsazenost okolo 70 procent,“ chválí si zájem o ubytování Tomáš Koza, provozní Sporthotelu Kurzovní, který se nachází jen kousek pod vrcholem Pradědu.

Velký zájem jej těší hlavně proto, že jen velký zájem hostů může hotelu pomoci dostat se ze ztrát, které nucenou nečinností v době covidových opatření utrpěl.



„Je to boj o přežití. Primární část našich příjmů pochází ze zimní sezony, která ale letos vlastně kvůli covidu vůbec nebyla, takže jsme za velký zájem rádi. Pandemii jsme sice díky programům, jako byl anticovid a podobně, zvládli, velkou část nákladů jsme dostali proplacenou, ale už se těšíme na běžný provoz,“ říká.

Lidé s objednávkami čekali na vývoj situace

Z velkého zájmu o ubytování se raduje také Marek Zábrodský, jednatel společnosti vlastnící Penzion Na Rychtě v Malé Morávce na Bruntálsku.



„Prázdninovou obsazenost máme naplněnou ze zhruba osmdesáti procent, červenec je už skoro plný, srpen se naplňuje,“ popsal zájem o ubytování o prázdninách.

Velkou změnu to ale pro osazenstvo penzionu nepřináší. „Takový zájem evidujeme každý rok. Ten letošní je jiný jen v tom, že objednávky začaly přicházet až koncem května, na začátku června. Lidé totiž čekali, jak se vyvinou jednotlivá opatření, zda vůbec budou moci třeba do penzionů,“ zmínil Zábrodský.

A hosté se začínají objevovat také v hotelích, které nemíří na klasické turisty. „Nejsme hotel, kam by hosté jezdili na dovolenou, zaměřujeme se na firemní klientelu,“ uvedla Vlaďka Sentelíková, manažerka hotelu Vista v Ostravě.



„Je vidět, že firmy dohání, co jde. Zájem o ubytování vzrostl, zvýšená je i poptávka po firemních akcích a školeních. Často jde o věci, které byly kvůli covidu několikrát překládány. Bohužel letos chybí některé velké kulturní akce typu Colours, to by situaci ještě zlepšilo. Snad už se vše zlepší natrvalo a nebudeme zase zavírat, “ poznamenala.



VIDEO: Kolem divu Česka na koloběžce. Sjeli jsme 17 kilometrů od horní nádrže elektrárny Dlouhé stráně až do Koutů nad Desnou: