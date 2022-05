Hotel Centrum ve Frýdku-Místku se změní na sídlo městské firmy a byty

Po několika letech váhání nad dalším využitím hotelu, na němž se podepisovaly hlavně politické tlaky, nakonec desetipatrovou budovu získala právě městská společnost Distep.

„Chceme budovu hotelu využít dvěma způsoby. V jedné části chceme vybudovat sídlo naší firmy a sestěhovat tam všechny naše provozy, které jsou v současnosti rozesety po celém městě, ve druhé pak postavíme byty,“ přiblížil aktuální plán na rekonstrukci hotelu Jiří Čuda, předseda představenstva společnosti Distep.

Stavět by se podle něj mělo na několik etap. V té první by se do někdejšího hotelu mělo přesunout sídlo společnosti zajišťující distribuci tepla ve Frýdku-Místku.

„Chceme postupovat pomalu, po etapách, zbytečně se nezadlužovat na velké akci. Proto jsme plán přestavby rozdělili na části,“ vysvětlil Čuda.

Kanceláře, dispečink, dílny a podobně by Distep chtěl vybudovat hlavně v přízemí hotelu, například v místech, kde dříve byla restaurace. V dalších letech by pak mělo dojít na stavbu bytů. Ani ty by ale neměly vznikat najednou.

„Chceme, aby byty vznikaly postupně, po dvou třech patrech, až pak zase další. Tak, abychom firmu zbytečně nezatěžovali velkými úvěry,“ přiblížil taktiku přestavby předseda představenstva. „Až se do Centrumu přestěhujme, prodáme stávající objekty a z nich můžeme třeba financovat další úpravy.“

Většina bytů by měla sloužit k běžnému komerčnímu využití, část by si pak mělo pronajímat město. Konečná cena i termín zahájení úprav zatím nejsou známé. Konkrétní plány teprve vznikají.