Nejvíce zásahů je v horách kvůli přecenění sil a počasí

Situace se víceméně opakuje každý rok. „Podle mě jsou nejzrádnější místa v horách bikeparky a další atrakce, ve kterých lidé provozují náročnější aktivity. Problémem nejsou samotná místa, ale to, že se v nich objevují ti, kteří přeceňují své schopnosti a nepořizují si dostatečné vybavení. Přijedou, půjčí si kolo a vyrazí na traily. Přitom neumějí jezdit v terénu. Tam potom vzniká nejvíc zranění,“ varoval Jaroslav Kalle, náčelník Horské služby Jeseníky.

V Beskydech zase vidí hlavní problém ve špatném počasí. „Pro turisty jsou velmi zrádné bouřky. Proto jednoznačně doporučuji před túrou v horách zkontrolovat předpověď. Lidé by měli myslet na to, aby se chytře schovali, určitě ne pod stromem. Zároveň ze zkušeností vím, že nejvíc zranění souvisejících s bouřkami není z hřebenů, ale z níže položených oblastí,“ poradil šéf horských záchranářů z Beskyd, Radan Jaškovský.

I tam bývá statisticky nejvíce zásahů v místech, kde je největší koncentrace návštěvníků a hlavně sportovců. Třeba cyklistů, jezdců na koloběžkách nebo paraglidistů.

V Jeseníkách mají momentálně problém se získáním nových členů Horské služby. Většina jich jsou dobrovolníci, až později se mohou stát profesionály. Hned na začátku ale musí složit zkoušky. A to je podle záchranářů častá překážka. „Je nás málo. Začala generační obměna, hodně chlapů odešlo do důchodu. Špatné je, že jen málo uchazečů zvládne zkoušky. Nejdou jim fyzické testy, ale ani technické, ve kterých hodnotíme, jak umí lyžovat,“ řekl Kaller.

V Beskydech je záchranářů dostatek

„Horský záchranář by se měl umět pohybovat v terénu za každého počasí. I když je nás jako šafránu, nechceme z požadavků slevit. Když jedeme někoho zachránit, nemůžeme tam v horách zachraňovat i sami sebe,“ doplnil náčelník.

„Pro nábor toho děláme hodně. Máme kampaň na sociálních sítích, snažíme se ukazovat, co děláme při našich školeních a zásazích, zkrátka oslovujeme lidi, pro které může být tato zkušenost lákavá. Na léto jsme připravili Den s Horskou službou,“ vzpomněl Kaller. Akce bude v sobotu 16. července v zámeckém parku v Loučné nad Desnou, Horská služba tam ukáže většinu toho, co v horském terénu dělá.

Dostatek členů mají aktuálně v Beskydech. „V minulosti jsme s tím měli problémy, teď je to zrovna lepší. Špatné bylo, když do důchodu odcházely silné ročníky,“ řekl Jaškovský. I ten zmínil, že zkoušky jsou náročné. „Někdy neprojde sítem i osmdesát procent uchazečů. Přihlašují se ale i šikovnější kluci, tak to není vždy tak hrozné,“ dodal.

Hlavní sezona ještě nezačala

Na kopcích se nyní projevuje to, že ještě nezačala hlavní letní sezona. „Zatím máme takovou střední návštěvnost. Lanovky na horách už jedou, lidé přijíždějí, ale nijak moc,“ uvedl Kaller. Podobně vidí situaci i šéf horských záchranářů z Beskyd. „Lidí už jezdí na hory více, než v tom úplně jarním studeném počasí. Vidím ale na počtu zásahů, který je nízký, že to není nic velkého,“ sdělil Jaškovský.

V Beskydech od konce zimy ošetřili dvaadvacet zraněných. „Z toho bylo nejvíc pěších turistů, třináct. Pět lidí se poranilo při jízdě na kole, jeden na elektrokole. Máme ve statistice i dva paraglidisty,“ sdělil Radek Zeman, mluvčí Horské služby.

V Jeseníkách bylo zásahů více než dvakrát tolik. „V těchto horách převažují cyklisté se 34 zásahy. Naši členové jeli i ke třem koloběžkářům,“ uzavřel Zeman. Loni v létě jen v Jeseníkách ošetřili záchranáři skoro tisíc lidí. Jednalo se o nejvyšší číslo v celé zemi, třeba v Krkonoších měli o dvě stovky úrazů méně.