Poranění hlavy i páteře. Senioři spadli při práci na domě, jeden bojuje o život

  9:54,  aktualizováno  9:54
Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu záchranáře v Moravskoslezském kraji. Vrtulník postupně transportoval dva zraněné seniory z Bruntálska a Opavska do ostravského traumatologického centra.
Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu 4. března 2026 záchranáře v Moravskoslezském kraji. | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

První úraz se stal dopoledne v Holčovicích na Bruntálsku. Pětašedesátiletý muž se při čištění komína propadl stropem z výšky zhruba tří metrů. Pád se mu nepodařilo zastavit a následně se zřítil ještě ze schodů.

„Utrpěl vícečetná poranění v oblasti hlavy, horních a dolních končetin. Posádky jej musely zafixovat do podtlakové matrace a podat léky tlumící bolest,“ uvedl Lukáš Humpl, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Jen o hodinu později, krátce po poledni, spěchali záchranáři k podobnému případu do Josefovic na Opavsku. Devětašedesátiletý senior tam spadl ze střechy rodinného domu.

„Pacient si přivodil vážná poranění páteře a hrudníku. Záchranáři jej zajistili pomocí vyprošťovacího rámu a pánevního pásu,“ doplnil Humpl.

Oba vážně zranění byli po ošetření přepraveni do traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava.

„Stav pacienta z Holčovic je stabilizovaný, mimo ohrožení života. Stav z Josefovic je kritický,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

