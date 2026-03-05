Poranění hlavy i páteře. Senioři spadli při práci na domě, jeden bojuje o život

První úraz se stal dopoledne v Holčovicích na Bruntálsku. Pětašedesátiletý muž se při čištění komína propadl stropem z výšky zhruba tří metrů. Pád se mu nepodařilo zastavit a následně se zřítil ještě ze schodů.
„Utrpěl vícečetná poranění v oblasti hlavy, horních a dolních končetin. Posádky jej musely zafixovat do podtlakové matrace a podat léky tlumící bolest,“ uvedl Lukáš Humpl, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.
Jen o hodinu později, krátce po poledni, spěchali záchranáři k podobnému případu do Josefovic na Opavsku. Devětašedesátiletý senior tam spadl ze střechy rodinného domu.
„Pacient si přivodil vážná poranění páteře a hrudníku. Záchranáři jej zajistili pomocí vyprošťovacího rámu a pánevního pásu,“ doplnil Humpl.
Oba vážně zranění byli po ošetření přepraveni do traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava.
„Stav pacienta z Holčovic je stabilizovaný, mimo ohrožení života. Stav z Josefovic je kritický,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.