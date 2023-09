V Hlučínském jezeře se objevily stovky medúz, všechny jsou stejného pohlaví

Zatímco v mořích a oceánech se mnohdy jedná o velmi nebezpečné, až smrtící živočichy, medúzy obývající Hlučínské jezero jsou pro člověka neškodné. Konkrétně jde o druh Craspedacusta sowerbyi, jenž dorůstá velikosti maximálně tří centimetrů.

„Kontakt s touto sladkovodní medúzkou nepředstavuje pro koupající se zdravotní riziko, jelikož žahavé buňky neproniknou lidskou kůží,“ uvedl Jan Kresta, ředitel odboru obecné a komunální hygieny Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Do areálu Hlučínského jezera, místními označovaného jako Štěrkovna, se každoročně chodí koupat tisíce lidí. Velkým lákadlem je především zdejší čistá voda, a právě ta je i jedním z důvodů, proč se v nádrži drobné medúzky pravidelně objevují.

„Pro nás tyto medúzky nejsou tak neobvyklý jev, protože se na jezeře objevují každý rok, ať už ve větším či menším počtu. Jejich výskyt svědčí o tom, že voda je čistá a jsme rádi, že je tady máme. Většinou je zahlédnou plavci,“ okomentoval starosta Hlučína Pavel Paschek.

S tím souhlasí také správce Sportovního a kulturního areálu Hlučín Petr Sobala. „Jejich výskyt značí, že kvalita vody je na opravdu vysoké úrovni,“ sdělil Sobala s tím, že některé návštěvníky přítomnost medúzek ve vodě překvapila. „Lidé, kteří netušili, že i ve sladkovodních vodách se mohou tito živočichové objevit, občas trochu panikařili a někteří se obrátili i na Krajskou hygienickou stanici. Pro mnoho návštěvníků se však staly atrakcí.“

Populace vznikla z jediné larvy

Podle odborníků se u nás sladkovodní medúzy poprvé objevily přibližně v polovině 20. století. „Byly sem tehdy pravděpodobně zavlečeny vodními rostlinami či akvarijními rybičkami z Ameriky. Úplně prapůvodně se však jedná o druh z Číny,“ vysvětlil původ těchto drobných živočichů Zdeněk Ďuriš, mořský biolog z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

V Hlučínském jezeře se podle něj medúzkám daří dobře hned z několika důvodů. „Mají tam dostatek potravy v podobě drobného planktonu, voda má vhodnou teplotu a příznivá je i absence predátorů, parazitů či nemocí, které by je mohly ohrozit,“ vysvětlil biolog.

Vědci v nedávné době zjistili, že medúzky téměř na všech lokalitách v Evropě, jež se podařilo prozkoumat také geneticky, jsou jedinci stejného pohlaví. Do lokality se dostane totiž obvykle jen jedna nebo několik larev, které jsou potomkem jednoho jedince.

„V jejich vývojovém cyklu je takové zvláštní stadium, takzvaný polyp, který se může rozpadnout na několik drobných larev. Ty se rozplazí a později se z nich znovu stanou polypy. Takto se postupně namnoží, ale jsou všichni buď samečkové nebo samičky,“ přiblížil problematiku rozmnožování druhu Petr Ďuriš.

Z některých polypů se později odštěpí malé medúzky, které během léta dozrávají. Na konci léta mohou dosáhnout velikosti dvou až tří centimetrů. „Dokud je populace medúzek řídká, pro původní druhy by neměla představovat nebezpečí. O pozadí tohoto jevu ale zatím tolik nevíme. Otázkou je, co by se stalo, kdyby populace zhoustla,“ doplnil biolog.