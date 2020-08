Spory o stromy v polích u Hlučína řeší policie, obnova cest některým vadí

„Protože snaha o domluvu nikam nevede, podal jsem trestní oznámení. Čas od času řešíme jeden dva poškozené stromky, které jsme loni vysadili se souhlasem města podél obnovených cest, ale tentokrát zemědělci poničili technikou dvanáct stromů na cestě K osamělé borovici. To už nemůže být náhoda, vypadá to jako úmysl,“ zmínil předseda spolku Žít s krajinou Tomáš Matýsek.



Většinu škod zaznamenal spolek v místech, kde hospodaří stejná společnost. „Jde o firmu Agrozea, která se ke škodě nehlásí. Řekli mi, že slámu prodali a z pole ji pak odvážela jiná firma. Ale odmítli mi sdělit která. Hodnota jednoho stromku je tisíc korun,“ dodal Matýsek.

Zatímco ekologové oceňují, že stromy a traviny okolo nových cest zadržují vodu v krajině a dělí velké lány polí na menší, což skýtá potravu a úkryt hmyzu i drobné zvěři, zemědělci tvrdí, že jim to komplikuje obhospodařování pozemků a snižuje výnosy.

Firma Agrozea proto například nesouhlasila s plánem spolku na obnovu další polní cesty přes Vaňurku a město projekt upravilo. O poškozených stromcích se jednatel společnosti Alois Fichna bavit nechtěl. „Už mě to nebaví, je to pořád dokola. Ať přijde pan Matýsek, podíváme se na to spolu,“ uvedl.

Mluvčí policie René Černohorský potvrdil, že hlučínští policisté přijali oznámení o poškození dvanácti kusů vysazených stromů na rekonstruované polní cestě v Darkovičkách.

Přestupek nebo trestný čin?

„Nyní kolegové zjišťují, komu byla způsobená škoda a v jaké výši. Podle toho stanoví, zda jde o přestupek, nebo přečin poškození cizí věci. Důležité je také zjistit, zda šlo o úmysl či nedbalost,“ dodal.

Starosta Hlučína Pavel Paschek řekl, že město podporuje obnovu polních cest, ale vnímá zájmy všech dotčených včetně zemědělců, kteří tam hospodaří desítky let.

„Zemědělci si za dotace pořídili velké stroje, které se všude nevejdou. I kvůli tomu jsme souhlasili jen s obnovou části cesty přes Vaňurku. Proti byli zemědělci i dopravní inspektorát – ten by nepovolil její napojení na další cesty,“ uvedl starosta. „Vím, že se teď řeší zničené stromky, ale necháme to na policii. Podle mě mohli řidiči strojů malé stromky možná přehlédnout ve vysoké trávě,“ naznačil.