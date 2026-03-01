Pod zemí exponáty, nahoře vzdělávání. Hlučín chce zachránit dotaci na depozitář

  7:44,  aktualizováno  7:44
Třicetimilionový úvěr na stavbu depozitáře Muzea Hlučínska schválili hlučínští zastupitelé. V rozpočtu pro letošní rok totiž na investici nezbyly peníze, je však nutné ji zahájit, jelikož Hlučínští už na projekt získali evropskou dotaci a dokončit ho musejí do dvou let. Jinak by o peníze přišli.
Vizualizace nového depozitáře Muzea Hlučínska
Dalších 7 fotografií v galerii

Vizualizace nového depozitáře Muzea Hlučínska | foto: MÚ Hlučín

„Se zahájením stavby počítáme letos na podzim,“ uvedla starostka Petra Tesková. Předpokládané náklady na stavbu depozitáře Muzea Hlučínska čítají zhruba 50 milionů, čtyřiadvacet kryje dotace. Kdyby stavba letos nezačala, muzeum o dotační peníze přijde.

Vizualizace nového depozitáře Muzea Hlučínska

Fotogalerie

zobrazit 8 fotografií

Pro přijetí úvěru hlasovali zastupitelé napříč politickým spektrem. „Další kroky navážou na již vydané stavební povolení a schválené financování z evropských fondů,“ doplnila za tiskový úsek města Andrea Vojkovská.

Depozitář vyroste ve svahu vedle bývalé vodárenské věže u vlakového nádraží. Úložný prostor pro exponáty bude pod zemí. Objekt kromě toho nabídne místo pro vzdělávací a společenské akce i menší studio pro natáčení pamětníků. Součástí projektu je i úprava okolí.

Hlučín hledá peníze, které pokryjí stavbu depozitáře. Stavba má stát v roce 2027

Pro pracovníky Muzea Hlučínska je vznik depozitáře nutný. Sbírky jsou teď uložené v pronajatých prostorách, ty však mají omezenou kapacitu a nevyhovující podmínky. Muzejníci dokonce museli omezit příjem nových exponátů.

„Současná situace paralyzuje naši sbírkotvornou činnost. Nový objekt nám umožní nejen bezpečně uchovávat sbírky, ale také je lépe zpřístupňovat a rozvíjet vzdělávací aktivity,“ komentoval ředitel muzea Metoděj Chrástecký s tím, že stavba vyřeší současnou patovou situaci.

Prajzáci svým unikátním příběhem nadále žijí, říká ředitel Muzea Hlučínska

V letošním rozpočtu Hlučín na depozitář nenašel peníze kvůli jiným výdajům – nákupu pěti set bytů od společnosti Heimstaden, které je potřeba opravit, i převzetí nákladů na platy nepedagogických pracovníků. Úvěr bude město splácet v letech 2028 až 2038.

Stavba depozitáře potrvá rok a půl. Provozní náklady se pak budou pohybovat v řádech statisíců. Část pokryje úspora za dosavadní pronájem prostor. Počet zaměstnanců muzea se nezmění.

5. února 2025

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv
Autor: