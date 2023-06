Co dál s rozlehlou loukou v Porubě? Rozhodnout pomohou i obyvatelé

„Pokud ji srovnáme s fotbalovými hřišti, pak těch se na ni vejde sedm,“ specifikoval mluvčí porubského obvodu Martin Otipka.

Podle původních představ tudy měla pokračovat Hlavní třída, a to až ke svinovskému nádraží. „Z plánů ale tehdy sešlo a plocha zůstala volná. Čas od času se objevovaly návrhy, co by tu mohlo být. Nikdy z nich ale nic nebylo,“ dodal Otipka.

Město ve spolupráci s obvodem nyní otevírá otázku, jak s touto významnou lokalitou Poruby v budoucnu nakládat. Potřebu zpracování plánu pro využití louky umocňuje skutečnost, že se v nejbližším okolí začaly připravovat nové projekty iniciované soukromými stavebníky i veřejným sektorem.

Budoucnost mohou ovlivnit i lidé

„Jedná se například o domy nad zahrádkářskou kolonií mezi ulicemi Polská a Francouzská, budovu pro státní zastupitelství nebo napojení na Rudnou ulici,“ uvedla Zuzana Kotyzová z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA), který má připravit zadání pro zpracování nové územní studie.

„O lokalitu projevují investoři zájem a město by mělo mít představu, co od ní očekává. Odpověď na tuto otázku pomůže najít právě nová územní studie.“

Smyslem jejího zpracování je podle Kotyzové ochrana hodnoty lokality a nastavení podmínek pro vhodné využití. „Bez studie a celkové koncepce by se mohlo stát, že by v budoucnu nové záměry pouze ukrajovaly z volné plochy a nepřinesly kvalitní řešení,“ dodala.

V červnu připravuje MAPPA společně s městem několik aktivit, ve kterých se mohou lidé k tématu vyjádřit. Vedle procházky územím se mohou zájemci do 19. června zapojit do diskuse i prostřednictvím online dotazníku.

„Víme, že toto místo lidé nazývají pomyslným srdcem Poruby,“ řekl ředitel ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil. „Proto chceme, aby si právě oni stanovili plán, jak tuto lokalitu rozvíjet a v dlouhodobém horizontu zvýšit její kvalitu a přínos pro všechny.“