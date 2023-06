Po Macurovi Vondrák, koaliční partneři s napětím čekají na výsledky jednání

„Není to překvapením, dalo se to vzhledem k okolnostem čekat,“ poukázal Vondrák na fakt, že právě on a Macura v lednu při prezidentských volbách označili Petra Pavla za vhodnějšího kandidáta, než byl jejich tehdejší stranický šéf Andrej Babiš.

Navíc příští týden ve čtvrtek se koná krajské zastupitelstvo, kde by zastupitelé hnutí ANO mohli navrhnout Vondrákovo odvolání. Šéfové hnutí ANO už několikrát dali najevo, že si Vondrákovo setrvání v čelných funkcích nepřejí, ostatně před dvěma týdny prosadili jeho odvolání z pozice šéfa poslaneckého školského výboru.

Vondrák sám z hejtmanské pozice odstoupit nehodlá. „Neuvažuji o tom. Mou prioritou zůstává, co říkám od počátku, tedy že chci tento kraj dotáhnout do konce volebního období,“ konstatoval Vondrák. Příští krajské volby se konají zhruba za rok a čtyři měsíce.

Při pondělním jednání klubu krajských zastupitelů hnutí ANO z něj byli vyloučeni Kateřina Šebestová a Ondřej Němeček, a to také za podporu Pavla a Macury. „Šlo jen o to, aby tak oslabili skupinu podporovatelů hejtmana Vondráka,“ podotkla Šebestová.

Babiš a spol. údajně chtějí za hejtmana Vereše

Podle informací MF DNES by republikové vedení hnutí chtělo za hejtmana dosavadního krajského zastupitele a starostu Slezské Ostravy Richarda Vereše. Jeho vyjádření se nepodařilo získat, na žádost o rozhovor nereagoval. Už dříve se však nechal slyšet, že by byl pro Vondrákovo odstoupení, protože dále kritizuje hnutí ANO a v Poslanecké sněmovně rozšířil hlasy vládní pětikoalice.

Účastníci pondělního jednání zastupitelů ANO o dalším dění mlčí, dohodli se totiž, že zůstane veřejnosti utajeno. I proto se rozcházejí hlasy o tom, jestli se tam hlasovalo o odvolání Vondráka. Podle několika zdrojů MF DNES se tak opravdu stalo, ale podpora pro Vondrákovo odvolání prý nebyla dostatečná.

Na kraji je nejsilnějším spojencem ANO koalice ODS a TOP 09. „Nyní jsme pouze v pozici diváků, kteří mohou jen sledovat, co se v ANO vlastně děje,“ povzdychl si první krajský náměstek Jakub Unucka z ODS. Upozornil, že kraj nyní čeká období schvalování miliardových dotací na rozvoj regionu. „Proto za ideální považujeme žádné změny, případně co nejmenší,“ konstatoval.

Podobně hovořil i Lukáš Curylo z další koaliční strany KDU-ČSL. „Je to vnitřní záležitost ANO a my čekáme, s čím přijdou.“ Oba se pak shodují v tom, že si nepřejí opakování ostravského scénáře, tedy rozpad klubu hnutí ANO a vyjednávání nové koaliční smlouvy. „Na kraji je jiná situace, do voleb mnoho času neschází,“ podotkl Unucka na poznámku, že právě v Ostravě díky štěpení ANO získala ODS pozici primátora.

V očekávání jsou i zástupci opozice. „Sami jsme hodně zvědaví, s čím kdo na zastupitelstvo přijde a podle toho se zařídíme. Nikdo s námi o nějaké podpoře nevyjednává a o tom, co se děje v ANO, víme jen z médií,“ poznamenala Zuzana Klusová (Piráti).

Klub ANO se do jednání zastupitelstva sejde ještě jednou a údajně se chystá návrh na Vondrákovo odvolání. „O tom nic nevím,“ reagoval krajský šéf ANO a krajský zastupitel Josef Bělica. Také Unucka z ODS upozornil, že určitě odmítají návrhy na personální změny na poslední chvíli.