Výročí vzniku Havířova bude bez tradičních květin a alegorických vozů

Podle regionální televize Polar navíc akce s největší pravděpodobností končí nadobro. To vedení Havířova nechtělo komentovat. „Zatím můžeme jen potvrdit, že se nebude konat v tomto roce,“ uvedla mluvčí radnice Michaela Adamcová.

Od pořádání legendární akce upouští Havířov minimálně pro tento rok například z finančních důvodů. Náklady na organizaci činily zhruba tři a půl milionu korun.

Podle primátora ale nejsou důvodem jen peníze. „Havířov v květech byl v minulosti opravdu významnou akcí. Nicméně je potřeba si uvědomit souvislosti. Naše společnost se za posledních třicet let změnila. Doba, kdy tato akce vznikla, je již nenávratně pryč. Podniky, které stály za jejím vznikem, již dnes neexistují,“ podotkl primátor Josef Bělica.

Město tak chce spíše rozvíjet jiné celoměstské akce. „V této souvislosti zmíním hlavně Havířovské slavnosti. Ty ve své novodobé historii již dávno překročily hranice našeho města a troufám si říci i regionu,“ dodal Josef Bělica.

Jako kdyby zrušili Jízdu králů, říká zastupitelka

Mezi havířovskými zastupiteli se najdou ale i ti, kteří bojují za zachování květinové show. „Bylo by špatné, pokud by se Havířov v květech měl úplně zrušit. Je to akce, která k městu patří. Je to, jako by Vlčnov zrušil Jízdu králů. Určitě budu bojovat za pokračování této tradice,“ uvedla Darja Škutová.

Akce Havířov v květech se poprvé konala v roce 1973. Po revoluci byla přerušena, a to až do roku 2009. Od té doby se konala ještě osmkrát, naposledy v roce 2018. Její součástí je korzo alegorických vozů, soutěž floristů a kulturní program završený ohňostrojem.

Havířov v květech v roce 2015