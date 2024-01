Havířov letos přestěhuje strážníky, na koupališti bude nová skokanská věž

„Například plánujeme komplexní opravu dvou bytových domů na Dlouhé třídě a v Horymírově ulici celkem za 152 milionů korun. Obě stavby uspoří energie a výrazně zvýší komfort bydlení v těchto městských bytech,“ uvedla havířovská mluvčí Rosalie Seidl Pokorná.

Letos také skončí několikaletá velká investice, a to stěhování centrály havířovské městské policie do objektu v Kubelíkově ulici, kde do roku 2011 sídlilo obvodní oddělení Policie ČR.

V opravené budově bude k dispozici například kamerový systém, dále komisariát, chybět nebude ani zázemí pro strážníky a dispečink.

„V plném proudu je i obří projekt, kdy během tří let budou kompletně vyměněny datové sítě a elektrorozvody ve všech havířovských školách,“ nastínila mluvčí Pokorná.

Změny čekají i areál koupaliště zvané Jindřich. Město tam kvůli úspoře nákladů za energie instaluje fotovoltaiku, pro návštěvníky však bude jistě ještě zajímavější výstavba nové skokanské věže a toboganů. „Pro návštěvníky havířovských sportovišť se chystá nový rezervační systém a prodej vstupenek pomocí QR kódu,“ připojila havířovská mluvčí.

Primátor: Vládní změna sebrala sto milionů

Primátor Havířova Josef Bělica upozornil, že sestavování letošního rozpočtu pro zhruba sedmdesátitisícové město bylo náročnější než v předešlých letech.

„Nový systém rozpočtového určení daní, který schválila vláda, městu sebral zhruba sto milionů korun. A tak pro nás bylo těžší zajistit provoz města, škol, školek, domovů pro seniory a všech dalších potřebných služeb,“ vysvětlil primátor.

Předpokládané příjmy jsou letos ve výši něco přes 1,9 miliardy korun, výdaje necelých 2,5 miliardy. „Rozdíl pokryje zapojení účelových fondů města a také čerpání schváleného úvěru,“ řekla mluvčí.

V Havířově se razantně mění také prostor železničního nádraží: