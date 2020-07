Proti hřišti na přání v Havířově sepsali lidé z okolních domů petici

„Byla to klidná lokalita, teď už není. Nevadí mi křičící děti, ale především hluk ze samotné dráhy,“ líčí Tamara Tomanová, která v místě žije.

Ta iniciovala vznik petice, pod kterou se podepsala téměř stovka obyvatel přilehlých domů. „Na sbírání podpisů jsem měla jen týden, chtěla jsem totiž dokument předložit zastupitelům na jejich jednání. Od lidí, kteří bydlí nejblíže hřišti, jsem zaznamenávala téměř výlučně podporu,“ podotkla Tomanová.

Že není jedinou, které hluk vadí, potvrzují nejen podpisy na petičním archu, ale i zástupci města. „Stížnosti jsme dostávali již dříve, než vznikla petice. Od té doby situaci řešíme,“ potvrzuje náměstek havířovského primátora pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Vedení města se situací zabývalo při minulém zasedání rady. „S provozovatelem budeme řešit možnosti odhlučnění spodní části a zatáček pumptrackové dráhy, například pryží nebo gumou. Variantou je i výstavba bočních protihlukových stěn. Zároveň jednáme o přítomnosti správce, který by dohlížel na dodržování provozního řádu,“ nastínil možnosti řešení Niemiec.

U budovy soudu? To není vhodné

Podle autorky petice by nejlepším rozhodnutím města bylo dráhu přemístit. „Odhlučnění by podle mě nesplnilo účel, a navíc by zase obnášelo finanční náklady. Ideální by bylo dráhu posunout na místo, kde se s ní počítalo dle původního návrhu,“ míní Havířovanka.

Pumptracková dráha měla skutečně podle prvotní vize navrhovatelky Kláry Daňkové stát o pár stovek metrů dál, a sice na ploše pod soudem. Havířovští úředníci se ale s autorkou projektu nakonec domluvili na umístění sportoviště poblíž Šrámkovy ulice.

„Útvarem územního rozvoje bylo definováno, že v lokalitě pod soudem by pumptracková dráha neměla být. Hledali jsme jiné vhodné místo a nakonec jsme se s navrhovatelkou dohodli na nevyužívané ploše opodál, kterou obklopuje zeleň. Ta částečně hluk tlumí,“ vysvětlil náměstek primátora.

Stěhování zatím není v plánu

O stěhování dráhy město nyní nepřemýšlí. „Vnímáme, že řada lidí ji tu chce mít. Na nás je vymyslet řešení, které by uspokojilo obě skupiny obyvatel,“ informoval Niemiec.

Ten také odmítl, že by problémy s pumptrackem město odradily od dalšího rozdělování peněz na základě návrhů a hlasování obyvatel. „Participativní rozpočet je skvělá věc. Je třeba více zapojovat lidi do rozhodování, vyslyšet, co jim ve městě chybí,“ dodal.

Rozdělování peněz z participativního rozpočtu v Havířově letos pokračuje druhým kolem. Lidé si v něm vybírali z dvanácti projektů.